FOTO Splitske ljepotice okupirale Zvončac zbog Jadrana, pogledajte koga smo ulovili u publici

Mladost je napravila veliki korak prema naslovu prvaka Hrvatske. Zagrepčani su u drugoj utakmici finalne serije na splitskom Zvončacu svladali Jadran rezultatom 17:12 i poveli 2:0 u pobjedama, pa će Splićani za ostanak u borbi za trofej morati slaviti u trećem susretu koji se 25. lipnja igra u Zagrebu.

Pred oko tisuću gledatelja na otvorenom plivalištu Zvončac domaćin je dobro otvorio utakmicu. Nakon početnog vodstva Mladosti preko Josipa Vrlića, Jadran je golovima Dušana Matkovića i Lorena Fatovića preokrenuo rezultat te poveo 3:1. Ipak, gosti su se brzo vratili u utakmicu zahvaljujući Luki Bukiću i do kraja prve četvrtine uhvatili priključak.

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Druga dionica donijela je izjednačenu borbu. Mislav Ćurković pogodio je za novo izjednačenje, dok je Zvonimir Butić s nekoliko važnih pogodaka držao Splićane u rezultatskom egalu. Unatoč tome, Mladost je na veliki odmor otišla s minimalnom prednošću od 7:6.

Ključni trenuci susreta dogodili su se u trećoj četvrtini. Pogocima Bašića i Marka Radulovića Zagrepčani su pobjegli na 10:7, no Jadran je pokazao karakter. Duje Pejković smanjio je zaostatak, Marko Bijač obranio je peterac, a Butić i Marcus Berehulak vratili su domaće u igru. Kada je Butić svojim petim pogotkom izjednačio na 11:11, činilo se da će završnica donijeti veliku neizvjesnost.

No, posljednja četvrtina u potpunosti je pripala gostima. Radulović je realizirao peterac za novo vodstvo Mladosti, a potom su Lončar, Lazić i ponovno Radulović serijom pogodaka slomili otpor Jadrana. Splićani više nisu uspjeli pronaći odgovor, pa je Mladost u završnici povećala prednost do konačnih 17:12.

Marko Radulović zabio je pet puta, dok je Nagaev dodao tri. Po dva gola za Mladost postigli su Luka Bukić, Franko Lazić i Josip Vrlić. Velik doprinos pobjedi dao je i vratar Ivan Čubranić s 13 obrana.

Kod Jadrana je prednjačio kapetan Zvonimir Butić sa čak šest pogodaka, Matković je zabio dva puta, dok su po jedan pogodak postigli Loren Fatović, Duje Pejković, Mislav Ćurković i Marcus Berehulak. Vratar Marko Bijač upisao je sedam obrana.

Pogledajte veliku fotogaleriju utakmice koju je snimio naš Renato Pezzi.