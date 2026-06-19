Podstrana ishodila tri važne građevinske dozvole: Centar za kulturu, poslovni centar s javnom garažom i proširenje groblja Ban

Općina Podstrana u proteklih je nekoliko dana ishodila tri značajne građevinske dozvole za projekte koji će obilježiti daljnji razvoj općine. Riječ je o građevinskim dozvolama za izgradnju Centra za kulturu u Svetom Martinu, Poslovno-tehnološkog inkubatora s javnom garažom u Grljevcu te proširenje groblja Ban.

Centar za kulturu u Svetom Martinu gradit će se između državne ceste D8 i obale, a obuhvatit će oko 1.600 četvornih metara bruto površine. Novi objekt sadržavat će višenamjensku dvoranu za kulturna događanja, galerijske i izložbene prostore, prostorije za radionice i rad udruga, kao i druge sadržaje namijenjene kulturnom, obrazovnom i društvenom životu Podstrane. Realizacijom ovog projekta Podstrana će dobiti suvremen prostor koji će postati mjesto susreta svih generacija i novo središte kulturnih događanja.

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Građevinsku dozvolu dobio je i projekt Poslovno-tehnološkog inkubatora s javnom garažom u Grljevcu. Objekt ukupne površine oko 2.000 četvornih metara sadržavat će javnu garažu s 49 parkirališnih mjesta te moderne poslovne prostore namijenjene poduzetnicima, startupovima i razvoju lokalnog gospodarstva. Projekt će doprinijeti stvaranju novih poslovnih prilika, otvaranju radnih mjesta te rješavanju dijela problema parkiranja na ovom području.

Treća građevinska dozvola odnosi se na proširenje groblja Ban. Općina Podstrana prije godinu i pol dana otkupila je zemljište za potrebe proširenja groblja, a sada su ispunjeni svi uvjeti za početak realizacije projekta. Na novom prostoru izgradit će se 75 grobnica s ukupno 262 grobna mjesta, čime će se osigurati potrebni kapaciteti za sadašnje i buduće potrebe stanovnika Podstrane.

„Ishođenje tri građevinske dozvole u svega nekoliko dana predstavlja velik i važan korak za Podstranu. Riječ je o projektima koje smo dugo pripremali i koji odgovaraju na stvarne potrebe naših mještana. Centar za kulturu donosi novi prostor za društveni i kulturni život, poslovni centar s javnom garažom stvara uvjete za razvoj poduzetništva i nova radna mjesta, dok proširenjem groblja Ban odgovorno planiramo potrebe naše zajednice u godinama koje dolaze. Nastavljamo predano raditi na realizaciji ovih i drugih projekata kako bismo Podstranu učinili još ugodnijim mjestom za život“, izjavio je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Ove tri građevinske dozvole potvrđuju kontinuitet ulaganja u razvoj općine te predstavljaju važan temelj za realizaciju projekata koji će unaprijediti kulturnu, gospodarsku i komunalnu infrastrukturu Podstrane.