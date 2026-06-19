Od sada možete ući u svetište delmatskog boga Silvana. Jučević: "Ovo je zaokruženi prikaz njihove materijalne i duhovne kulture"

Više od 1300 posjetitelja došlo je na otvorenje izložbe “DELMATI – Između mita i stvarnosti” u Arheološkom muzeju u Splitu, čime je već prvog dana potvrđen izniman interes javnosti za temu naroda po kojem je Dalmacija dobila ime.

Izložba donosi više od 400 artefakata, odnosno 420 izložaka, raspoređenih kroz 20 tematskih cjelina, a posjetiteljima pruža rijetku priliku da na jednom mjestu upoznaju život, običaje, vjerovanja, ratničku tradiciju i svakodnevicu Delmata.

“Uložen je ogroman trud”

Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu dr. sc. Ante Jurčević istaknuo je da je u realizaciju izložbe uložen iznimno velik stručni, organizacijski i muzeološki napor.

“Uložen je ogroman trud u realizaciju izložbe u kojoj smo prezentirali sve najznačajnije nalaze vezane uz narod Delmata. Nastojali smo obuhvatiti cijeli geografski prostor u kojem su živjeli – od rijeke Krke do rijeke Neretve, a prema sjeveru područje sjeverozapadne i zapadne Bosne te jugozapadne Hercegovine”, kazao je Jurčević.

Posebno je naglasio važnost kataloga koji prati izložbu. Prema njegovim riječima, u njemu je prvi put predstavljena sinteza svih dosadašnjih istraživanja delmatskih lokaliteta, uz novi stručni i znanstveni uvid u arheološku građu.

Predmeti koji govore o svakodnevnom životu

Jurčević je objasnio da izložba ne prikazuje samo arheološke nalaze kao muzejske predmete, nego ih pokušava približiti posjetiteljima kroz kontekst stvarnog života.

“Kroz ovu izložbu, na muzeološki način i kroz hiperrealizam, nastojali smo približiti arheološke predmete. Oni su dijelovi alata kojima su Delmati obrađivali zemlju, kojima su se branili ili napadali, ali i predmeti koji govore o tome kako su gradili kuće i organizirali svakodnevni život”, rekao je.

Dodao je da izložba predstavlja zaokruženi prikaz njihove materijalne i duhovne kulture. U lapidariju je, otkrio je, uređeno i malo svetište kojim se posjetiteljima približava religijski život Delmata.

Razdoblje od 4. stoljeća prije Krista do početka 1. stoljeća

Izložba obuhvaća razdoblje od 4. stoljeća prije Krista do početka 1. stoljeća nakon Krista, odnosno vrijeme u kojem se Delmati pojavljuju u antičkim pisanim izvorima.

“Iako se Delmati na ovom području pojavljuju već u 1. tisućljeću prije Krista, ova izložba posebno prati razdoblje u kojem ih bilježe antički pisci. Kroz tekstove i ilustracije prikazujemo etnogenezu Delmata, ali i geografski okvir u kojem su živjeli”, kazao je Jurčević.

Delmati nisu dovoljno zastupljeni u javnosti

Ravnatelj Arheološkog muzeja smatra da tema Delmata dosad nije bila dovoljno prisutna u domaćoj javnosti, iako je riječ o narodu od iznimne važnosti za identitet Dalmacije.

“Tematika Delmata nije dovoljno zastupljena u domaćoj javnosti. Imali smo sreću da smo kroz tri izložbe u Bosni i Hercegovini – prvo u Tomislavgradu, potom u Sarajevu pa u Livnu – dodatno otvorili ovu temu”, istaknuo je.

Pritom je posebno naglasio važnost Delminija, koji se smatra glavnim središtem Delmata.

“Važno je naglasiti da je Delminij bio glavni grad Delmata. Taj prostor krških polja – od Glamoča preko Livna i dalje – bio je njihov matični prostor, odakle su se kasnije spuštali prema srednjoj Dalmaciji, sve do Salone, Šibenika i Biokova”, rekao je Jurčević.

Nakon Grka, Rimljana, Salone i Hrvatskog kraljevstva – red je došao na Delmate

Jurčević je podsjetio da su u proteklom razdoblju održane velike izložbe posvećene Grcima, Rimljanima, Saloni, Avarima i Hrvatskom kraljevstvu. Sada je, kaže, došlo vrijeme da se javnosti predstavi kulturna baština samih Delmata.

“Ovo je trenutak u kojem želimo pokazati koliko je ta baština važna i koliko je duboko utkana u prostor Dalmacije”, poručio je.

Izložba “DELMATI – Između mita i stvarnosti” već je na otvorenju privukla rekordan broj posjetitelja, a sudeći prema interesu javnosti, mogla bi postati jedna od najvažnijih kulturnih izložbi godine u Splitu.