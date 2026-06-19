Filip Detelić i Borko Perić ovog ljeta donose hit-komediju "Direkt u glavu" u Split, Rogoznicu, Komižu i Klis

Nakon što je osvojila publiku diljem Hrvatske i izazvala brojne salve smijeha na svakom gostovanju, hit-predstava "Direkt u glavu" ovog ljeta stiže na nekoliko dalmatinskih pozornica. Publiku očekuje nezaboravna večer ispunjena humorom, improvizacijom i aktivnim sudjelovanjem u jedinstvenoj kazališnoj priči.

U glavnim ulogama nastupaju popularni glumci Filip Detelić i Borko Perić, koji svojim izvedbama već godinama pune dvorane diljem Hrvatske.

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Predstava će se održati prema sljedećem rasporedu:

srpnja u 21 sat – Komiža, Spomen dom

srpnja u 21 sat – Split, ljetna scena Teatra uz more

srpnja u 21 sat – Klis, Tvrđava

srpnja u 21 sat – Šestanovac

srpnja u 21 sat – Rogoznica, Perla Resort

Riječ je o inteligentnoj i duhovitoj crnoj komediji koja na originalan način briše granice između života i smrti. Glavni junak Borna, poznati glumac, u jednom trenutku shvaća da je mrtav. Umjesto odgovora, pred njim se otvara niz novih pitanja – kako je umro, zašto je umro i, možda najvažnije, zašto je uopće živio.

Na tom neobičnom putovanju susreće tajanstvenog Franju, s kojim pokušava rasvijetliti okolnosti koje su ih dovele u ovu tragikomičnu situaciju. No do konačnog raspleta neće doći bez pomoći publike. Gledatelji nisu samo promatrači, već aktivni sudionici koji svojim odlukama mogu utjecati na tijek priče.

Posebnost predstave upravo je u neposrednoj komunikaciji glumaca s publikom, zbog čega je svaka izvedba drukčija i neponovljiva. Uz prepoznatljiv humor, snažne glumačke interpretacije i teme koje dotiču svakoga od nas, "Direkt u glavu" donosi spoj smijeha, emocija i promišljanja koji publiku ne ostavlja ravnodušnom.

Ulaznice se mogu rezervirati na broj 091 795 7260, a dostupne su i putem službene stranice Teatar uz more te platforme Entrio.

Ljubitelji kazališta tako će početkom srpnja imati priliku uživati u jednoj od najizvođenijih domaćih komedija koja uspješno nasmijava publiku diljem Hrvatske.