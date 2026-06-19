Hrvatski tenisač potaknuo nagađanja o braku: "Ženice moja"

Hrvatski tenisač Borna Ćorić privukao je pažnju pratitelja na društvenim mrežama rijetkom objavom posvećenom svojoj djevojci Anamariji Raič povodom njezina rođendana.

Ćorić je na Instagram Storyju podijelio zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni tijekom jednog svečanog događaja. Uz fotografiju je uputio kratku, ali emotivnu čestitku: „Sretan ročkas, ženice moja“, uz emotikon srca.

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Upravo je izraz „ženice moja“ izazvao najviše reakcija među pratiteljima te potaknuo brojna nagađanja o njihovom odnosu. Budući da par rijetko govori o privatnom životu, svaka zajednička objava privlači dodatnu pozornost javnosti.

Borna Ćorić i Anamarija Raič u vezi su već tri godine, no svoju ljubav uglavnom drže daleko od reflektora. Zajednička pojavljivanja u javnosti nisu česta, a fotografije na društvenim mrežama objavljuju tek povremeno, zbog čega je ova rođendanska čestitka izazvala velik interes među njihovim pratiteljima.