Po 17 godina zatvora za roditelje koji su u dvorištu zakopali tijela dvije bebe

Slučaj koji je krajem 2024. godine potresao Hrvatsku dobio je nepravomoćni sudski epilog. Roditelji dviju beba, čija su tijela pronađena zakopana u dvorištu obiteljske kuće u naselju Ljubelj Kalnički na području općine Ljubešćica u Varaždinskoj županiji, osuđeni su na po 17 godina zatvora.

Tijela djece pronađena su u prosincu 2024. godine u dvorištu obiteljske kuće, nakon čega su roditelji uhićeni u Splitu te prevezeni u Varaždin, gdje su vođeni postupci zbog kaznenih djela koja su im se stavljala na teret. Treće dijete iz obitelji tada je zbrinuo nadležni Zavod za socijalnu skrb.

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Prema priopćenju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Županijski sud u Varaždinu je 19. lipnja 2026. godine objavio nepravomoćnu presudu kojom su 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni krivima za kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu troje djece, počinjena u razdoblju od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine.

U odnosu na dvoje djece utvrđeno je da je postupcima optuženih prouzročena smrt, dok su djela obuhvaćala i treće dijete iz obitelji. Sud je oboma optuženima izrekao jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 17 godina, a pritvor im je produljen do pravomoćnosti odluke.

U priopćenju DORH-a navodi se kako su optuženi proglašeni krivima po optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu za više kaznenih djela povrede djetetovih prava, sukladno odredbama Kaznenog zakona.

Kako se ističe, riječ je o nepravomoćnoj presudi, na koju stranke imaju pravo žalbe, a postupak protiv optuženih se nastavlja u skladu sa zakonskim rokovima.