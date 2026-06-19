Projekcije daju nadu Hrvatskoj: Jedna pobjeda mogla bi biti dovoljna za prolazak dalje

Iako je hrvatska reprezentacija nastup na Svjetskom prvenstvu otvorila porazom od Engleske rezultatom 4:2, izgledi za plasman u nokaut-fazu i dalje su vrlo dobri.

Prema projekcijama koje je objavila Football Meets Data, momčadi koje grupnu fazu završe s četiri boda i gol-razlikom -2 imaju čak 99,2 posto šanse da se nađu među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija i tako izbore nastavak natjecanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za Hrvatsku je posebno važna činjenica da nakon poraza od Engleske ima upravo gol-razliku -2. To znači da bi osvajanje četiri boda u preostala dva susreta gotovo sigurno osiguralo prolazak dalje, čak i ako Vatreni ne završe među prve dvije reprezentacije u skupini.

Ohrabrujuće su i projekcije za reprezentacije koje osvoje samo tri boda. U određenim okolnostima i s povoljnom gol-razlikom, i takav učinak mogao bi biti dovoljan za plasman u osminu finala, što Hrvatskoj ostavlja značajan prostor za oporavak nakon početnog poraza.

Matematički model Football Meets Data pokazuje da reprezentacije s četiri boda i gol-razlikom 0 imaju čak 99,99 posto izgleda za prolazak dalje. Četiri boda uz gol-razliku -1 donose 99,8 posto šanse za plasman, dok je i s gol-razlikom -2 vjerojatnost prolaska vrlo visokih 99,2 posto.

Drugim riječima, unatoč neugodnom startu protiv Engleske, hrvatska reprezentacija i dalje drži svoju sudbinu u vlastitim rukama. Jedna pobjeda u preostale dvije utakmice mogla bi biti ključna za ostanak među sudionicima završnice svjetske smotre.