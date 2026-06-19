Veliko otvorenje u Sinju: Vacom 25. lipnja otvara novu trgovinu uz popuste i nagrade

Stanovnici Sinja i okolice od 25. lipnja dobivaju novu adresu za kupnju tehnike. Vacom, najveći hrvatski lanac tehnike u malim gradovima, otvara novu trgovinu na adresi Put Piketa 8 u sklopu retail parka STOP SHOP, i tim povodom priprema brojne pogodnosti za posjetitelje.

Popusti otvorenja i zabavni program

Povodom otvorenja kupce očekuju posebne akcijske ponude na velik broj proizvoda poznatih svjetskih brendova kao što su Samsung, Hisense, Xiaomi i brojni drugi. U promotivnom letku otvorenja mogu se pronaći atraktivni popusti iz kategorija mobitela, televizora, računala, kućanskih uređaja, gaminga, beauty kategorije i brojnih drugih. Ponudu povodom otvorenja provjerite u letku.

Osim odličnih cijena, organiziran je i zabavni program za sve generacije.

Cornhole turnir i vrijedne nagrade

Ispred same trgovine od 12 sati održavat će se cornhole turnir – zabavna igra preciznosti koja posljednjih godina osvaja Hrvatsku. Posjetitelji će imati priliku okušati se u natjecanju, zabaviti se i osvojiti vrijedne nagrade.

Sve za dom, posao i zabavu na jednom mjestu

Nova Vacom trgovina donosi bogat izbor proizvoda za svakodnevne potrebe doma i poslovanja:

računala, laptopi i IT oprema• mobiteli, tableti i pametni satovi• televizori i audio oprema• mali i veliki kućanski uređaji • gaming oprema i dodaci • beauty uređaji i uređaji za osobnu njegu

Ako željeni proizvod trenutno nije dostupan u trgovini, kupcima je na raspolaganju kompletan asortiman s web trgovine vacom.hr uz mogućnost preuzimanja u trgovini ili dostave na kućnu adresu

Više od 20 godina iskustva i preko 30 trgovina

S više od 30 trgovina diljem Hrvatske i preko 20 godina iskustva, Vacom je jedan od vodećih domaćih maloprodajnih lanaca tehnike. Nova trgovina u Sinju nastavak je ulaganja u dostupnost tehnologije i kvalitetnu uslugu kupcima izvan velikih gradskih središta. Kupcima su na raspolaganju brojne pogodnosti poput redovitih akcija, usluge „Klikni i preuzmi“, dostave na kućnu adresu, plaćanja na rate te stručnih savjeta pri odabiru uređaja.

Posjetite novu Vacom trgovinu u Sinju 25. lipnja i iskoristite posebne pogodnosti povodom otvorenja. Zapratite Vacom profile na društvenim mrežama te budite u tijeku s novostima, akcijama i ekskluzivnim pogodnostima.