GKL Split sezonu zaključuje premijerom predstave „Sadako hoće živjeti“ i 13. Ljetnim kazalištem za djecu

Gradsko kazalište lutaka Split kraj kazališne sezone obilježit će premijerom nove predstave „Sadako hoće živjeti“, nastale prema istoimenom romanu Karla Brucknera, te održavanjem 13. Ljetnog kazališta za djecu, tradicionalne revije koja početkom ljeta okuplja najmlađu publiku i njihove obitelji.

Premijerna izvedba predstave „Sadako hoće živjeti“ održat će se 25. lipnja, a predstavu režira Stipe Gugić, član glumačkog ansambla Gradskog kazališta lutaka Split. Inspirirana istinitom pričom japanske djevojčice Sadako Sasaki, predstava progovara o snazi ljudskog duha, nadi i vjeri u život, donoseći emotivnu i snažnu kazališnu priču za mlade i odrasle gledatelje.

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„Ovom predstavom zatvaramo još jednu uspješnu sezonu i publici nudimo naslov koji, iako govori o teškim temama, prije svega slavi život, hrabrost i ljudskost. Vjerujemo da će Sadakina priča snažno odjeknuti među gledateljima svih generacija“, ističu iz GKL-a Split.

Nakon premijere slijedi 13. Ljetno kazalište za djecu, koje će se održavati od 29. lipnja do 4. srpnja. Tijekom šest kazališnih večeri publika će imati priliku pogledati naslove namijenjene različitim uzrastima – od najmlađih gledatelja do školske djece.

Reviju otvara predstava „Sadako hoće živjeti“, inspirirana legendom o tisuću papirnatih ždralova i univerzalnim porukama mira, suosjećanja i odgovornosti prema budućim generacijama. Slijedi predstava „Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta“, nastala u koprodukciji s Hrvatskim domom Split, koja kroz glazbu i kazališnu igru približava djeci život i stvaralaštvo Ive Tijardovića i Jakova Gotovca. Najmlađa publika uživat će u predstavama „Uspavana Sunčica“, „Stonoga Goga“, „Pita moja mama imate li jedno jaje“ i „Reci AAA… – Mali lav i veliki strah“, koje kroz humor, glazbu i maštovite priče govore o prijateljstvu, obitelji, hrabrosti i odrastanju.

Predstave uvrštene u ovogodišnje Ljetno kazalište za djecu zaokružuju kazališnu sezonu 2025./2026., obilježenu brojnim izvedbama, gostovanjima i susretima s publikom.

LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU – PROGRAM

Ponedjeljak, 29. lipnja u 19 h – Prema istoimenom romanu Karla Brucknera: SADAKO HOĆE ŽIVJETI (10+)

Utorak, 30. lipnja u 19 h – Magdalena Mrčela: IVO I JAKOV – od splitskog Geta do pozornica svijeta (6+)

Srijeda, 1. srpnja u 19 h – Justina Vojaković-Fingler: USPAVANA SUNČICA (3+)

Četvrtak, 2. srpnja u 19 h – Andrijana Grgičević: STONOGA GOGA (3+)

Petak, 3. srpnja u 19 h – Ivana Đula i Milica Sinkauz prema motivima istoimene slikovnice Tisje Kljaković Braić: PITA MOJA MAMA IMATE LI JEDNO JAJE (3+)

Subota, 4. srpnja u 20 h – Branko Ružić: RECI AAA… - Mali lav i veliki strah (3+)

Sve predstave održavaju se u Gradskom kazalištu lutaka Split, osim predstave Ivo i Jakov – od splitskog Geta do pozornica svijeta, koja će biti izvedena u Glazbenom salonu Jakova Gotovca u Hrvatskom domu Split.

Detaljnije informacije o programu, rezervacijama i kupnji ulaznica dostupne su na mrežnoj stranici GKL-a Split: www.gkl-split.hr.