POPULARNI NOGOMETAŠ RASPLAKAO SVIJET Preminuloj sestri posvetio srcedrapajuće pismo: "Sve što radim na nogometnom terenu, radim za tebe"

Jedan od najtalentiranijih mladih nogometaša današnjice, 19-godišnji reprezentativac Obale Bjelokosti Yan Diomande, objavio je iznimno emotivno pismo koje je duboko dirnulo nogometnu javnost. Tekst je objavljen na platformi The Players’ Tribune, a posvetio ga je svojoj sestri Roxane, koja je tragično preminula u dobi od 15 godina.

Mladi krilni napadač RB Leipzig, kojeg mnogi smatraju jednim od najbržih nogometaša na svijetu, po prvi je put javno progovorio o obiteljskoj tragediji koja mu je, kako sam kaže, zauvijek promijenila život.

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Prema njegovim riječima, sestra je preminula nakon što je na jednoj zabavi u piće dobila otrov. Do danas okolnosti njezine smrti nisu razjašnjene, a počinitelj niti motiv nikada nisu službeno utvrđeni.

"I just wish you were still here so I could tell you... We did it." We know Roxane would be proud of you, Yan ❤️ Hear Yan Diomande's story ➡️ https://t.co/8VGkBbwEZO pic.twitter.com/QsvoKhAWX2 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 19, 2026

"Sve radim za nju"

U pismu koje je izazvalo snažne reakcije, Diomande se prisjeća zajedničkog djetinjstva, snova o uspjehu i njezine bezuvjetne vjere u njegov talent. Opisuje kako je ona bila prva koja je vjerovala da može postati vrhunski nogometaš, dok su ga drugi često osporavali.

Nogometaš se prisjetio i teških trenutaka u karijeri, uključujući razdoblje kada je bio na probi u nekoliko europskih klubova, ali nije dobio priliku za ugovor. Tek kasnije, nakon povratka u Afriku, uspio je napraviti iskorak i potpisati za španjolski Leganés, što je označilo početak njegova profesionalnog puta.

U emotivnom dijelu pisma Diomande priznaje da ga je sestrina smrt ostavila emocionalno slomljenim te da se dugo osjećao "prazno", bez snage i osjećaja.

"Sve što radim na nogometnom terenu, radim za tebe", poručio je.

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Od tragedije do nogometnog vrha

Unatoč teškoj životnoj priči, Diomande je u posljednje dvije sezone eksplodirao na europskoj sceni. Njegove partije u dresu RB Leipziga privukle su pažnju najvećih klubova, a u engleskim medijima sve češće se spominje kao potencijalno pojačanje Liverpool FC.

Brzina, dribling i sposobnost odlučivanja utakmica u ključnim trenucima učinile su ga jednim od najtraženijih mladih igrača u Europi.

Sjajan početak na Svjetskom prvenstvu

Odličnu formu prenio je i na Svjetsko prvenstvo, gdje je u prvoj utakmici Obale Bjelokosti protiv Ekvadora proglašen igračem susreta nakon pobjede 1:0. Time je još jednom potvrdio status jednog od najvećih talenata svjetskog nogometa.

Ipak, Diomande ističe da ga više ne motiviraju slava ni novac, već sjećanje na sestru i želja da ispuni obećanje koje joj je dao.

"Ako zabijem gol, cijeli svijet će znati njezino ime", poručio je u pismu.

Na kraju emotivnog zapisa, mladi nogometaš obećao je da će nastaviti borbu na terenu u njezinu čast – sve dok ne ostvari snove koje su zajedno zamišljali kao djeca.

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