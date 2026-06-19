Dječji vrtić BILI TIĆI prvi je javno poznati dječji vrtić u Dalmaciji certificiran prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

S velikim zadovoljstvom obavještavamo roditelje, djelatnike i širu javnost da je Dječji vrtić BILI TIĆI postao prvi dječji vrtić u Dalmaciji kojemu je dodijeljen certifikat ISO 9001:2015, međunarodno priznati standard sustava upravljanja kvalitetom.

Nakon provedenog postupka certifikacije, ugledna međunarodna certifikacijska kuća DNV prepoznala je kvalitetu organizacije, upravljanja i poslovnih procesa Dječjeg vrtića BILI TIĆI te nam dodijelila certifikat ISO 9001:2015. Ovaj certifikat potvrđuje da vrtić posluje prema jasno definiranim procedurama, uz kontinuirano praćenje kvalitete rada i stalno unapređenje svih procesa koji doprinose dobrobiti djece, roditelja i djelatnika.

Važno je naglasiti kako ISO 9001:2015 nije samo potvrda ispunjavanja određenih standarda, već pokazatelj odgovornog, transparentnog i učinkovitog upravljanja ustanovom. Sustav kvalitete omogućava kontinuirano praćenje rada, prepoznavanje mogućnosti za poboljšanja te osiguravanje visoke razine usluge za sve korisnike vrtića.

Da je kvaliteta našeg rada prepoznata i izvan procesa certifikacije, potvrđuju i rezultati anketa zadovoljstva roditelja. Roditelji su kroz svoje povratne informacije istaknuli stručnost djelatnika, kvalitetnu komunikaciju, sigurnost okruženja i zadovoljstvo odgojno-obrazovnim programima koje provodimo. Upravo su njihovo povjerenje i zadovoljstvo najveća potvrda da se krećemo u dobrom smjeru.

U skladu s planovima razvoja ustanove, svi novi objekti koji će poslovati u sastavu Dječjeg vrtića BILI TIĆI bit će uključeni u sustav upravljanja kvalitetom te obuhvaćeni internim i eksternim kontrolama propisanim normom ISO 9001:2015. Time želimo osigurati jednake standarde kvalitete, sigurnosti i organizacije rada na svim lokacijama vrtića.

Dobivanje certifikata predstavlja značajan korak u daljnjem razvoju našeg vrtića, ali i obvezu da nastavimo kontinuirano ulagati u kvalitetu rada, razvoj djelatnika, unapređenje procesa i stvaranje najboljih mogućih uvjeta za rast i razvoj djece.

Zahvaljujemo roditeljima na ukazanom povjerenju, djelatnicima na predanom radu te certifikacijskoj kući DNV na provedenom postupku certifikacije i prepoznavanju kvalitete sustava koji smo izgradili.

Dječji vrtić BILI TIĆI – kvaliteta potvrđena međunarodnim standardom ISO 9001:2015.