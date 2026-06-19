Oprez za kupce: Opozvan popularni kruh

Državni inspektorat izvijestio je u petak o preventivnom opozivu proizvoda KRUH FREE FROM sa sjemenkama, 200 grama, zbog moguće povišene razine cijanovodične kiseline.

Opoziv se odnosi na proizvode s oznakama:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

najbolje upotrijebiti do 15. srpnja 2026., LOT 260240

najbolje upotrijebiti do 28. srpnja 2026., LOT 260272

Sporni proizvod bio je dostupan u trgovinama SPAR Hrvatska.

Kako navodi Državni inspektorat, proizvod se povlači s tržišta jer nije u skladu s europskim propisima koji uređuju opća načela i zahtjeve sigurnosti hrane.

Iz Spara su pozvali kupce da iz predostrožnosti ne konzumiraju navedeni proizvod.

„Mole se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac. SPAR Hrvatska se ovim putem ispričava kupcima i naglašava kako su glavni prioriteti sigurnost proizvoda i zadovoljstvo kupaca“, poručili su iz tvrtke.

Kupci mogu proizvod vratiti u bilo koju Spar ili Interspar trgovinu, a povrat novca bit će omogućen i bez predočenja računa.