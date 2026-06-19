Glazba, smijeh i tradicija: Donosimo program Kulturnog ljeta Podstrane

Kulturno ljeto Podstrane nastavlja se i tijekom nadolazećih tjedana raznovrsnim programom koji donosi glazbu, dječje sadržaje, tradiciju i umjetnost za sve generacije.

U četvrtak, 25. lipnja, šetnicu hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate ispunit će Sound of Summer Nights uz Duo Dalmaciju. Ugodne dalmatinske melodije pratit će večernju šetnju uz more te stvoriti opuštenu mediteransku atmosferu u kojoj će moći uživati i mještani i gosti Podstrane.

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Nedjelja, 28. lipnja, rezervirana je za najmlađe. U Rekreacijskoj zoni Mutogras održat će se program „Šarenko i prijatelji“, u kojem će Klaun Šarenko kroz igru, smijeh i interaktivne sadržaje djeci priuštiti večer ispunjenu zabavom i veseljem.

Dječji program nastavlja se i u četvrtak, 2. srpnja, kada na šetnicu hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate stiže predstava „Robot Roko i zlatno srce“ u izvedbi Produkcije Z. Ova zabavna i poučna priča govori o prijateljstvu, dobroti i važnosti pravih životnih vrijednosti te će zasigurno razveseliti male gledatelje.

Subota, 4. srpnja, donosi bogat kulturni program u Gornjoj Podstrani, kod Čitovnice. Posjetitelje očekuje tradicionalna Fešta od uja i uljenaka, večer posvećena očuvanju lokalne baštine, običaja i zajedništva, uz nastupe Hrvatskog katoličkog glazbenog društva Podstrana i Kvarteta Porat. Organizatori ove manifestacije su Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Udruga maslinara „TOĆ“. Istoga dana bit će otvorena i samostalna izložba radova članica Likovne udruge „Ante Kaštelančić“, Ade Živaljić i Marije Jovanović, koje će predstaviti svoj umjetnički opus kroz različite motive, tehnike i osobne likovne izričaje.

Pozivamo sve mještane i posjetitelje da nam se pridruže i uživaju u programu koji i ovog ljeta Podstranu pretvara u mjesto susreta kulture, umjetnosti, tradicije i zabave.