Gradonačelnik Bulj otvorio sezonu kupanja na Gradskom bazenu u Sinju

Grad Sinj i ove godine spremno dočekuje sezonu kupanja na Gradskom bazenu, koji je danas službeno otvoren za građane i posjetitelje. U fokusu ove sezone su dodatna ulaganja u kvalitetu vode, sigurnost korisnika te dugoročni planovi razvoja jednog od najvažnijih sportskih objekata u gradu.

Sezonu kupanja simbolično su otvorili gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i direktorica tvrtke Kamičak d.o.o. Ana Kutija.

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Gradonačelnik Bulj naglasio je kako Grad kontinuirano ulaže u unapređenje bazena, ističući da je jedan od ključnih iskoraka modernizacija sustava za pročišćavanje vode.

„Evo vidite, nešto je obećano, napravljeno. Grad Sinj je za vrijeme mog mandata postao vlasnik ovog bazena, koji je prije bio svačiji osim gradski. Vratili smo ono što pripada građanima Sinja, legalizirali objekt i sada radimo projektnu dokumentaciju za njegovu rekonstrukciju i natkrivanje. Kada to ostvarimo, uvjeren sam da ćemo imati vrhunske uvjete za razvoj sporta, pa i reprezentativnog vaterpola u našem gradu. Ovo je jedan od najvažnijih nacionalnih sportskih objekata“, izjavio je Bulj.

Direktorica Kamička Ana Kutija osvrnula se na dinamiku priprema i otvaranja bazena, odbacujući tvrdnje o kašnjenju te pojasnivši ključne čimbenike.

„Otvaranje bazena ovisi o dva faktora: tehničkoj pripremi objekta i vremenskim uvjetima. Tehnički dio, uključujući bazensku školjku i strojarnicu, bio je spreman na vrijeme, dok su vremenske prilike, posebice razlike između dnevnih i noćnih temperatura, utjecale na zagrijavanje vode“, pojasnila je Kutija.

Naglasila je kako je zdravlje kupača prioritet, dodajući da je upravo danas voda dosegnula optimalne uvjete za kupanje.

„Najvažnije nam je zdravlje i sigurnost korisnika. Danas smo postigli optimalnu temperaturu i uvjete u bazenu, zbog čega smo i donijeli odluku o otvaranju“, kazala je.

Voditelj bazena Stipe Blajić istaknuo je kako su pripreme za otvaranje bile intenzivne i zahtjevne, naglasivši pritom i ljudsku dimenziju zajedništva među zaposlenicima.

„Prije početka ove nove sezone htio bih u svoje ime i u ime svih zaposlenika poželjeti dobro zdravlje našem Joki Gabriću, koji je nažalost zbog zdravstvenih problema spriječen ove sezone biti tu, ali naše misli su s njim. Želimo mu da se njegovo zdravstveno stanje stabilizira i da se opet družimo na ovom našem lijepom objektu za čije je održavanje dugi niz godina Joko bio najzaslužnija osoba“, poručio je Blajić.

Odlukom Gradonačelnika, cijene korištenja bazena ostaju nepromijenjene, čime se želi omogućiti dostupnost ovog sadržaja svim građanima.

Otvaranjem sezone kupanja gradski bazen ponovno postaje mjesto rekreacije i sporta.