Idete na Žnjan? Promet uveo pojačane linije, provjerite raspored!

Povodom obilježavanja prvog rođendana otvorenja Žnjana, ovog vikenda uvode se dodatni polasci na autobusnim linijama 13 i 15.

Dodatne vožnje bit će organizirane od danas do nedjelje, uz redovne polaske.

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Linija 13 – Spinut – Duilovo

Smjer Spinut – Duilovo: 18:30, 18:50, 20:30, 21:30, 22:30, 00:00

Smjer Duilovo – Spinut: 19:30, 19:50, 21:30, 22:30, 00:25, 00:55

Linija 15 – Duilovo – Trajektna luka – Duilovo

Duilovo – Trajektna luka – Duilovo: 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:30, 21:50, 23:30, 23:50

Duilovo – Trajektna luka: 00:30, 01:00

Iz Prometa poručuju kako je cilj dodatnih polazaka olakšati dolazak i povratak posjetitelja tijekom vikend programa na Žnjanu.