Zna se nasljednik Štimca na klupi Zrinjskog

HŠK Zrinjski Mostar s velikim zadovoljstvom potvrdio je da je Simon Rožman od danas novi šef stručnog stožera prve momčadi.

Iako na klupu Plemića stiže kao jedan od mlađih trenera koji su dobili priliku voditi Plemiće, slovenski stručnjak već sada ima ogromno iskustvo s obzirom na to da iza sebe ima čak 397 službenih utakmica kao trener klubova iz Slovenije (NK Celje, NK Domžale, NK Maribor), Hrvatske (HNK Rijeka, NK Osijek) i BiH (FK Sarajevo).

Profesionalnu trenersku karijeru započeo je 2014. godine kada je, kao 31-godišnjak, dobio priliku voditi NK Celje, a već u prvoj sezoni na klupi kluba iz rodnog grada ostvario je zapažen uspjeh, odvevši momčad do drugog mjesta u prvenstvu i finala Kupa. Uspjeh je bio tim veći jer je Celje samo sezonu ranije prvenstvo završilo na osmom mjestu.

Uslijedile su tri uspješne godine na klupi NK Domžale, tijekom kojih je taj klub u svakoj sezoni osiguravao plasman u europska natjecanja. U tom razdoblju osvojio je i Kup Slovenije te odveo Domžale do najboljeg rezultata u Europi, odnosno plasmana u play-off UEFA Europske lige kada je slovenski klub između ostalih eliminirao i njemački Freiburg.

Dobri rezultati u Sloveniji donijeli su mu poziv iz Hrvatske te je u rujnu 2019. godine imenovan novim šefom struke HNK Rijeka s kojom je također ostvario zapažene rezultate. Naime, već u prvoj sezoni s Rijekom je osvojio Kup Hrvatske, a onda u sljedećoj izborio plasman u skupnu fazu Europske lige.

Iako je u proljeće 2021. produžio suradnju s Rijekom do 2024. godine, jedanaest dana nakon potpisa novog ugovora odlučio je otići s Rujevice, ali na novi angažman nije dugo čekao. Prihvatio je ponudu najtrofejnijeg slovenskog kluba NK Maribor s kojim se do posljednjeg kola borio za naslov prvaka, a koji je na kraju pripao Muri s kojom je klub iz Ljudskog vrta završio bodovno poravnat.

U zimu 2022. opet je prihvatio poziv svog Celja koji je kao i na startu karijere tada opet bio u krizi rezultata, a na startu sezone 2022./2023. vratio se na klupu Domžala s kojim će opet, četvrti put u trenerskoj karijeri, izboriti plasman u Europu.

Iako je i sljedeću sezonu započeo na klupi Domžala, u kolovozu 2023. godine prihvatio je poziv FK Sarajevo koji se tada se nalazio u rezultatski zahtjevnom razdoblju, nakon europskog ispadanja od gruzijskog Torpeda i lošeg ulaska u prvenstvo. Na klupi Sarajeva zadržao se do kraja sezone nakon što je i s petim različitim klubom u karijeri izborio plasman u UEFA natjecanja.

Tada je napravio prvu veću trenersku stanku, ako se to može reći za razdoblje od devet mjeseci, a u ožujku 2025. godine vratio se u HNL kako bi preuzeo tada šestoplasirani NK Osijek u kojem se zadržao do kraja listopada prošle godine.