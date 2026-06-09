Igor Štimac više nije trener Zrinjskog

Igor Štimac i HŠK Zrinjski okončali su suradnju nakon samo jedne sezone.

Napušta klupu iako je u relativno kratkom razdoblju osvojio dva trofeja i ostvario jedan od najvećih europskih uspjeha u povijesti tog mostarskog kluba. Da rastanak doista slijedi potvrdio je i on sam za SportSport.

Danas je razgovarao s čelnicima kluba. Dogovor o nastavku suradnje nije postignut pa je razlaz postao neizbježan.

Štimac će u Mostaru ostati upamćen kako po rezultatima tako i po izravnom nastupu u javnosti. Tijekom sezone nije se suzdržavao od kritika, često je oštro komentirao stanje u bosanskohercegovačkom nogometu, suđenje i odluke nadležnih tijela. Izlazio je i s političkim stavovima, zbog čega ga je sankcionirala krovna nogometna organizacija u Bosni i Hercegovini.

Momčad Zrinjskog vodio je na klupi u 57 utakmica. Upisao je 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza. Osvojio je Kup i Superkup Bosne i Hercegovine, pamtit će se i povijesni plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.

Prema informacijama SportSporta, Štimca bi trebao naslijediti bivši trener Rijeke i Osijeka Simon Rožman.