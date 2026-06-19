Dinamo skuplji od Hajduka: Evo koliko navijači moraju izdvojiti za pretplate u novoj sezoni

Dinamo i Hajduk predstavili su cijene godišnjih, odnosno sezonskih pretplata za sezonu 2026./2027., a usporedba dva najveća hrvatska kluba pokazuje zanimljive razlike.

Zagrebački klub prodaju godišnjih ulaznica pokreće 1. srpnja u 9 sati, isključivo online, dok je Hajduk obnovu sezonskih pretplata za postojeće pretplatnike otvorio 15. lipnja. Prodaja novih Hajdukovih pretplata počinje također 1. srpnja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dinamo prodaje godišnje ulaznice samo članovima

GNK Dinamo objavio je da će godišnje ulaznice za sezonu 2026./2027. moći kupiti isključivo navijači s važećim članstvom u 2026. godini. Godišnja ulaznica vrijedit će za domaće utakmice Dinama u SuperSport HNL-u i SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu, za pretkola i ligašku fazu UEFA-inih natjecanja te za prijateljske utakmice. Pretplatnici će imati i pravo prvokupa ulaznica za utakmice nokaut-faze UEFA-inih natjecanja.

Dinamo je objavio cijene za dvije tribine na Maksimiru. Godišnja ulaznica za Zapad dolje stoji 410 eura za punoljetne članove do 65 godina, odnosno 340 eura za članove mlađe od 18 i starije od 65 godina.

Za Sjever dolje cijena iznosi 190 eura za punoljetne članove do 65 godina, odnosno 140 eura za mlađe od 18 i starije od 65 godina. Hajduk je obnovu sezonskih pretplata za postojeće pretplatnike otvorio 15. lipnja, a prodaja novih sezonskih pretplata počinje 1. srpnja. Pretplatu je moguće obnoviti online te na fizičkim prodajnim mjestima na Poljudu.

Hajdukova sezonska pretplata uključuje sve domaće utakmice SuperSport HNL-a, europske utakmice na Poljudu, uključujući kvalifikacije, play-off i grupnu fazu Europske ili Konferencijske lige, te utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa na Poljudu, osim finala.

Splitski klub u ponudi ima više kategorija. Redovna cijena za Sjever i Jug iznosi 195 eura, a članska 171,60 eura. Zapad stoji 390 eura redovno, odnosno 343,20 eura za članove. Istok je 325 eura redovno i 286 eura za članove.

U ponudi su i skuplje kategorije. Zapad Premium stoji 780 eura redovno i 686,40 eura za članove, dok je cijena kategorije VIP Silver 3200 eura redovno, odnosno 2816 eura za članove.

Usporedba cijena: Hajduk povoljniji za članove

U najbližim usporedivim kategorijama Hajdukovi članovi prolaze povoljnije. Hajdukov Sjever za članove stoji 171,60 eura, što je 18,40 eura manje od Dinamova Sjevera dolje, koji stoji 190 eura.

Još je veća razlika na Zapadu. Hajdukov Zapad za članove iznosi 343,20 eura, dok Dinamov Zapad dolje stoji 410 eura. To znači da je Hajdukova članska pretplata za tu kategoriju 66,80 eura jeftinija.

Ako se gledaju redovne Hajdukove cijene, Sjever i Jug na Poljudu stoje 195 eura, odnosno pet eura više od Dinamova Sjevera dolje. No i bez članskog popusta Hajdukov Zapad, s cijenom od 390 eura, i dalje je 20 eura jeftiniji od Dinamova Zapada dolje. Usporedba cijena nije potpuno jednostavna jer stadioni nemaju isti raspored tribina, a Dinamo zbog stanja Maksimira nema istu širinu ponude kao Hajduk na Poljudu.

Posebno se to odnosi na istočnu tribinu Maksimira, koja nije u prodaji i već godinama nije u funkciji za gledatelje. Riječ je o tribini koja je i prije bila dio dugogodišnjeg infrastrukturnog problema maksimirskog stadiona, a nakon zagrebačkog potresa 2020. ostala je zatvorena. Nakon potresa oštećenja su dodatno pogoršala stanje stadiona, a istočna tribina ostala je trajno izvan uporabe. Zbog toga Dinamo i ove sezone prodaju godišnjih ulaznica temelji na ograničenijem broju dostupnih sektora.

Dinamo uvodi digitalne ulaznice, Hajduk dodatne pogodnosti

Dinamo u novoj sezoni uvodi digitalne godišnje ulaznice, dok će fizički ispis biti moguć uz naknadu od pet eura. Godišnje ulaznice vrijedit će na Maksimiru, a nakon preseljenja i na stadionu u Kranjčevićevoj bez dodatne nadoplate. Klub je najavio da će detalje rasporeda mjesta naknadno komunicirati. Hajduk je, pak, objavio i dodatne pogodnosti za pretplatnike. Članovi ostvaruju 12 posto popusta, juniori dodatnih 15 posto, a seniori dodatnih 10 posto. Pretplatnici imaju i pravo kupnje domaćeg ili gostujućeg dresa sezone 2025./2026. po promotivnoj cijeni od 35 eura, do isteka zaliha odnosno najkasnije do 31. srpnja 2026. godine.

Hajduk jeftiniji u usporedivim kategorijama

U konačnici, Hajduk u usporedivim članskim kategorijama nudi povoljnije pretplate od Dinama. Razlika je posebno izražena na Zapadu, gdje članovi splitskog kluba plaćaju gotovo 67 eura manje od Dinamovih članova za Zapad dolje.