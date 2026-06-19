Ovo je program obilježavanja Dana antifašističke borbe u Splitu

Grad Split, zajedno s brojnim institucijama i udrugama, i ove godine dostojanstveno obilježava jedan od ključnih datuma hrvatske suvremene povijesti. Donosimo vam pregled događanja.

8.30 - Polaganje vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac (Spomen Kosturnica pripadnicima NOB-a, Groblje branitelja Domovinskog rata, Spomen obilježje Bošnjacima – muslimanima poginulima u Domovinskom ratu);

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9.30 - Polaganje cvijeća kod Spomenika političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima (ispred zgrade Splitsko – dalmatinske županije)

Ispred Grada Splita vijence i cvijeće će položiti gradonačelnik Tomislav Šuta i pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Kruno Jelinović.

21.00 - Koncert na Trgu Gaje Bulata

Ivona Bosančić Lasić – mezzosopran

Marko Lasić – bariton

Stefan Kokoškov – tenor

Danira Ipavec – instrumentalna pratnja

KUDŽ Filip Dević