Ovo je program obilježavanja Dana antifašističke borbe u Splitu

Grad Split, zajedno s brojnim institucijama i udrugama, i ove godine dostojanstveno obilježava jedan od ključnih datuma hrvatske suvremene povijesti. Donosimo vam pregled događanja.
8.30 - Polaganje vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac (Spomen Kosturnica pripadnicima NOB-a, Groblje branitelja Domovinskog rata, Spomen obilježje Bošnjacima – muslimanima poginulima u Domovinskom ratu);
9.30 - Polaganje cvijeća kod Spomenika političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima (ispred zgrade Splitsko – dalmatinske županije)
Ispred Grada Splita vijence i cvijeće će položiti gradonačelnik Tomislav Šuta i pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju Kruno Jelinović.
21.00 - Koncert na Trgu Gaje Bulata
Ivona Bosančić Lasić – mezzosopran
Marko Lasić – bariton
Stefan Kokoškov – tenor
Danira Ipavec – instrumentalna pratnja
KUDŽ Filip Dević