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"Ljudi me često pitaju odakle mi novac za Chanel torbicu?" Influencerica tvrdi da svi mogu kupiti luksuz ako krenu kuhati kod kuće

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Srpska influencerica Lea Stanković (25) izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem objašnjava kako si može priuštiti skupocjenu Chanel torbicu. Tajna je, tvrdi 25-godišnjakinja, u tome što "ne naručuje dostavu hrane i obroke priprema kod kuće".

Njezin savjet za uštedu

Stanković, koja na svojim profilima često objavljuje fotografije s luksuznim stvarima, u videu je odlučila odgovoriti na pitanje kako si može priuštiti takve stvari. "Ljudi me često pitaju odakle mi novac za Chanel torbicu. Odgovor je u tome što jedem kod kuće, skuham juhu za tri dana, pripremim još jedno jelo za iduća tri dana i ne hranim se po restoranima niti naručujem dostavu", poručila je u videu.

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Računica koja je razljutila pratitelje

Potom je iznijela računicu o tome koliko novca drugi troše na naručivanje hrane, tvrdeći da ih upravo to sprječava u kupnji luksuznih predmeta.

"Znate li koliko novca ljudima mjesečno odlazi na dostavu? Prosječna narudžba za jednu osobu je 2000 dinara (oko 17 eura). Ako naručite dva obroka dnevno, a nitko ne jede samo dva obroka dnevno, to je već 4000 dinara (oko 34 eura). Na mjesečnoj razini to je 120.000 dinara (oko 1022 eura), a toliko košta jedna Louis Vuitton torba. Dakle, svi pod hitno moramo početi kuhati kod kuće", nastavila je, prenosi Index. 

@lastankovicpritom ne mislim na one firme za dostavu hrane ako ste na nekom rezimu to je top i vredi, ali porucivanje svakog obroka iz drugacijeg restorana svaki dan doooooooostaaaaa♬ original sound - Lea Stankovic

 

"Nema doticaja sa stvarnošću"

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a uslijedile su stotine kritika. Mnogi su komentirali kako influencerica "nema doticaja sa stvarnošću".

Nakon lavine negativnih komentara ispod videa koji je podijelila na TikToku, Stanković je pokušala pojasniti svoju izjavu. "Ne govorim o ljudima koji kuhaju cijeli život, nego o onima koji su se navikli previše naručivati hranu pa se pitaju kamo im odlazi novac", zaključila je.

Tko je Lea Stanković?

Lea Stanković je srpska youtuberica i influencerica koja se proslavila lifestyle i vlog sadržajem, često snimajući videe o svakodnevici, obitelji, putovanjima i luksuznom načinu života. Aktivna je na više platformi, gdje okuplja veliku publiku, posebno među mlađom generacijom. Na YouTubeu ima 862 tisuće pretplatnika, na Instagramu 791 tisuću i na TikToku 689 tisuća.

 

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