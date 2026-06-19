Izrael i Hezbolah dogovorili primirje

Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o primirju koje je stupilo na snagu danas u 16 sati po lokalnom vremenu, potvrdio je za BBC američki dužnosnik, prenosi Index.

Objava o prekidu vatre dolazi nakon novog vala nasilja na jugu Libanona. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, u izraelskim zračnim napadima tijekom noći poginulo je najmanje 18 ljudi.

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S druge strane, izraelska vojska priopćila je da su u borbama poginula četiri njezina vojnika.

Izrael tvrdi da je pogodio 80 ciljeva

Izraelske obrambene snage (IDF) ranije su objavile da su pogodile 80 ciljeva povezanih s proiranskim pokretom Hezbolah te da su ubile "desetke" njegovih pripadnika.

Primirje je dogovoreno dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran potpisali sporazum kojim nastoje okončati sukobe na Bliskom istoku.

Prema dosad dostupnim informacijama, sporazum predviđa i trajni prekid neprijateljstava u Libanonu.