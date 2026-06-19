Možete li vjerovati?! Ovo su ljudi pisali “bebi” u dresu BiH s hrvatskom zastavom

Objave generirane umjetnom inteligencijom nekad je zaista teško prepoznati, no čini se da neki gledatelji posustaju već i na najosnovnijem ispitu. Jedan takav primjer je profil na TikToku pod nazivom "Bebe Merima" koji objavljuje isključivo prizore pričljivih beba generiranih umjetnom inteligencijom, piše Dnevnik.hr.

Objava u kojoj jedna takva "beba" u nogometnom dresu BiH i s hrvatskom zastavicom priča:

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"Englezi, vi imate čaj, a mi imamo komšije. Idemo komšije! Ajmo, Hrvatska!" uspjela je nasamariti gledatelje.

Neki gledatelji nisu prepoznali da je riječ o umjetnoj inteligenciji pa su objavu komentirali: "Bravo srce malo", "Ljubi tebe susjeda", "Zlato mamino ", "To, dušo slatka!", "Mediću, tako je!", " lutka lijepa", "Preslatka ", "Bravo, milaaa!", "Aaaa duša ", "Ma, duša medena ", "Bravo, ljepotice mala ".

Video pogledajte OVDJE.