Nestanak koji je digao sve na noge: Njemačka policija helikopterima i psima traga za nestalom tromjesečnom bebom

Policija od sinoć traga za nestalom tromjesečnom bebom u Renningenu, Baden-Württemberg. To je objavila policija u Ludwigsburgu. U potrazi se koriste i psi tragači i helikopteri.

Policija još nije objavila informacije o tome gdje se vjeruje da je dječak nestao. Još uvijek nisu dane nikakve informacije o okolnostima njegovog nestanka, javlja Bild.

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Prema izvješćima, potraga je u tijeku od četvrtka navečer u 23:30. "Trenutno nema konkretnih tragova o tome gdje se nalazi tromjesečni dječak", rekao je glasnogovornik policije u petak ujutro. Nekoliko sati ranije, parkiralište supermarketa Rewe u ulici Weil der Städter Straße u Renningenu (okrug Böblingen) bilo je zatvoreno. Tamo je postavljeno okupljalište za hitne službe.

Psi i helikopteri uključeni u potragu

Na mjesto događaja stigle su policijske jedinice, timovi pasa za traganje i spašavanje iz cijelog Baden-Württemberga , lokalne podružnice Crvenog križa, Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) i vatrogasne postrojbe. U potrazi za nestalom bebom sudjeluju i policijski helikopter i nekoliko dronova.

Stefanie Ruben iz nadležnog državnog odvjetništva u Stuttgartu potvrdila je za BILD potragu, ali je također odbila dati bilo kakve detalje. Glasnogovornica policije rekla je: "Istraga se nastavlja u svim smjerovima."