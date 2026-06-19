Hit komedija „Muškarci.hr“ u Kuli Kamerlengo

U petak 19. lipnja u 21:00 sat u prekrasnom ambijentu Kule Kamerlengo-Trogir bit će izvedena hit predstava „Muškarci.hr“, duhovita i britka komedija koja na zabavan način progovara o svakodnevnim izazovima, nesporazumima i razlikama između muškaraca i žena.

Kroz niz humorističnih scena i iskrenih životnih situacija, četvorica omiljenih glumaca – Goran Grgić, Boris Svrtan, Andrej Dojkić i Amar Bukvić – donose priču o stvarima koje muškarci često misle, ali rijetko izgovaraju naglas. Predstava je osvojila publiku prepoznatljivim humorom, sjajnom glumom i temama u kojima će se mnogi lako prepoznati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ulaznice su dostupne putem Entrio.hr te na blagajni Kantuna kulture, a moći će se kupiti i na ulazu od 20:00 sati kada se otvara ulaz za publiku.

Pozivamo sve ljubitelje kazališta i dobre zabave da nam se pridruže na večeri ispunjenoj smijehom i odličnom atmosferom - priopćili su organizatori.