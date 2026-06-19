Završetak osnovne škole kakav se ne viđa često: Dugopolje priredilo spektakl za osmaš

Mjesec lipanj predstavlja važan period u kalendaru školaraca, posebice učenika osmih razreda osnovnih škola. To je razdoblje u kojem završava još jedna nastavna godina, ujedno i ciklus osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

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U općini Dugopolje ništa se ne prepušta slučaju. Udruga DAR Dugopolje organizirala je 18. po redu završnu večer za učenike osmih razreda Osnovne škole Dugopolje. Svaka godina je posebna budući da se razlikuje po odabranoj temi, a ovogodišnja je u znaku zavičaja te nosi simboličan naziv 'Zagora me rodila.' Motivi prirodne i kulture baštine dominirali su dvoranom Doma kulture Dugopolje. Prezentacija s fotografijama i lokalnom pričom, razmjena pisama roditelja i učenika, simbolično puštanje balona dio su posebnosti ovog događaja. Program je obogaćen nastupom dječje klape 'Maestral' koja djeluje pri KUD-u 'Pleter' Dugopolje te podjelom zahvalnica u obliku Zorine masti, čime se pokazuje podrška zajednice u kojoj ova djeca žive i djeluju.

Iza organizacije osmaške večeri stoji tim volontera, koji nesebično daruju svoje vrijeme i iskazuju trud kako bi ova večer ostala u sjećanju za učenike i njihove roditelje. Učitelji, stručni suradnici s ravnateljem surađivali su gotovo od početka školske godine.

Ovo je događaj koji se obilježava na razini lokalne zajednice – što uvijek prepoznaju djelatnici Općine Dugopolje, Turističke zajednice Općine Dugopolje i župa sv. Mihovila ark. Dugopolje. Zajedničkom suradnjom daje se primjer djeci stvaranja oslonca u koračanju prema svijetu odraslih.