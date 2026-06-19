Tommy nastavlja širenje: U istom danu otvorene dvije nove prodavaonice u Hrvatskoj

U četvrtak 18. lipnja 2026. godine otvoreno je novo Tommy prodajno mjesto u Dražicama - maximarket – na adresi Podkilavačka 2, čime je dodatno osnažena lokalna prisutnost Tommyja na riječkom području i nastavljen proces daljnje integracije bivših prodavaonica „Brodokomerc nova“ u prodajni sustav Tommyja.

Preuzimanje Brodokomerca označilo je značajniju prisutnost Tommyja na lokalnom tržištu, što je rezultiralo unapređenjem ponude u pogledu asortimana i konkurentnosti, te adaptaciju i modernizaciju prodajnih prostora uz očuvanja radnih mjesta zaposlenika.

Novo otvorena poslovnica je adaptirana i prilagođena standardima uređenja Tommyja, pri čemu je korištena najinovativnija i najkvalitetnija oprema u segmentu maloprodaje, instalirane su i brze samoposlužne blagajne, a moderniziran je i ubrzan proces prihvata ambalaže postavljanjem sustava za prihvat najnovije generacije.

Ponuda Tommyja, u svim prodajnim formatima je prepoznatljivo dobra i karakterizira je široki asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a u novo otvorenom maximarketu posebno se ističu mesnica, odjel gastronomije te odjel pekarstva sa dnevno svježom ponudom.

Ukupna korisna površina marketa je 1.000 četvornih metara.

U cijeloj prodajnoj mreži Tommy-ja, a posebno u novo otvorenim i renoviranim prodavaonicama, nudi se niz dodatnih usluga i pogodnosti za kupce.

Tommy nastavlja s realizacijom razvojnih planova širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, čime pokazuje usmjerenost prema dodatnom osnaživanju tržišne pozicije u hrvatskoj maloprodaji, s posebnim naglaskom na Primorsko-goransku županiju.

Istoga dana, otvoreno je i novo prodajno mjesto u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u mjestu Ugljane. Radi se o marketu na adresi Ugljane 10C, ukupne korisne površine od 350 metara četvornih, koji će dodatno unaprijediti prisutnost Tommyja i na tom području.