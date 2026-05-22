Nakon obnove ponovno otvoren Tommy market u Dalmaciji: Kupce očekuje bogatija ponuda i brojne pogodnosti

Dana 21. svibnja 2026. godine ponovno je otvoren renovirani Tommy market u Dubrovniku, smješten na adresi Janka Bobetka 34. Iz tvrtke Tommy d.o.o. Split poručuju kako, uz širenje prodajne mreže i otvaranje novih poslovnica, kontinuirano ulažu i u modernizaciju postojećih prodajnih prostora te primjenu novih tehnologija u maloprodaji.

Cilj je, ističu, kupcima i zaposlenicima osigurati što ugodnije, funkcionalnije i suvremenije okruženje.

Kupcima još bolji doživljaj kupovine

Obnovljeni Tommy market Dubrovnik uređen je prema suvremenim standardima, s naglaskom na bolju funkcionalnost i višu razinu doživljaja kupovine.

Prodajni prostor je osvježen i opremljen tako da potrošačima, koji već godinama prepoznaju kvalitetu i konkurentnost Tommyjeve ponude, omogući još ugodniju svakodnevnu kupovinu. Ukupna korisna površina marketa iznosi 200 četvornih metara.

Bogatija ponuda, akcije i domaći proizvodi

Osim obnovljenog interijera, kupce u ovom prodajnom mjestu očekuje još kvalitetnija i bogatija asortimanska ponuda, posebne cjenovne akcije te niz drugih pogodnosti.

Posebno se ističe pekarski odjel s dnevno svježim proizvodima, koji postaju sve prepoznatljiviji dio Tommyjeve ponude. U ponudi marketa i dalje je snažno zastupljen asortiman domaćih hrvatskih proizvođača, čime Tommy nastavlja naglašavati važnost domaće proizvodnje i kvalitete.