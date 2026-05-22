Dalmatinka zbog neisplaćenih plaća opljačkala trafiku, dobila uvjetnu kaznu

Dvadesetjednogodišnja djevojka nepravomoćno je osuđena na uvjetnu kaznu zbog razbojništva u trafici u Zadru u kojoj je ranije radila. Kako piše Zadarski list, motiv pljačke bio je dug za neisplaćene plaće koje joj bivši poslodavac navodno nije podmirio.

Vijeće za mladež Županijskog suda u Zadru izreklo joj je kaznu zatvora od godinu dana, no ona se neće izvršiti ako u sljedeće četiri godine ne počini novo kazneno djelo.

Osim toga, djevojka mora u roku od šest mjeseci vlasniku obrta vratiti 1353,88 eura, a određena joj je i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja uz nadzor probacijske službe.

U trafiku ušla s nožem i maskom

Incident se dogodio 20. listopada prošle godine oko 20:30 sati u zadarskoj Varoši.

Prodavač koji je radio u trafici ispričao je da je u lokal ušla maskirana ženska osoba te iza prodajnog pulta izvadila nož.

"Otvorila je blagajnu, uzela novac i otišla bez riječi", rekao je svjedok.

Dodao je da se ista osoba vratila nekoliko tjedana kasnije, ponovno maskirana i odjevena u crno. Tada je reagirao suzavcem i obavijestio policiju, koja ju je ubrzo pronašla.

Tvrdila da je samo htjela doći do svog novca

Na sudu je optuženica priznala djelo i objasnila da joj bivši poslodavac nije isplatio dvije plaće dok je radila u trafici između listopada 2024. i veljače 2025.

Kazala je da je zbog toga prijavila poslodavca Poreznoj upravi i Inspekciji rada, ali nije uspjela naplatiti dug.

"Nisam uspjela doći do svojih plaća pa sam tražila drugi način da dođem do tog novca", rekla je.

Navela je da je iz blagajne uzela oko 1300 eura, odnosno približno iznos koji joj je poslodavac dugovao.

Sud: Bila je bitno smanjeno ubrojiva

Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da djevojka ima psihijatrijski poremećaj te da je u trenutku počinjenja djela bila u stanju bitno smanjene ubrojivosti zbog impulzivne reakcije izazvane stresom.

Sud je kao olakotne okolnosti uzeo njezinu dob, neosuđivanost, priznanje djela, kajanje i spremnost da vrati novac, dok otegotne okolnosti nisu utvrđene.