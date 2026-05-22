U Zoni se otvara izložba koja je glazbi dala novi život

Treću izložbu u jedanaestom ciklusu "Mladi izlažu" u Zoni otvorit će Tea Trumbić. Otvorenje izložbe održat će se u subotu, 23. svibnja u 19 sati, a postav će se moći pogledati do 3. lipnja. U programu otvorenja održat će se prigodna radionica i razgovor s autoricom.

- Životna situacija u kojoj se njezin otac nije mogao sjetiti da je skladao instrumentalnu skladbu “Jadranska jedra” potaknula je autoricu da kroz seriju linoreza i animaciju njegovoj kompoziciji podari novi život. Na taj način izložba progovara o demenciji, zaboravu i potpunom odcjepljenju osobe od nečega što je nekoć bilo neizostavan dio njezina identiteta. Osim kroz izložene radove i razgovor, autorica će se predstaviti i kroz radionicu u kojoj će sudionici naučiti kako oživjeti vlastite crteže izradom kratke animacije - najavljuje Blaženka Miše, kustosica izložbe.

Tea Trumbić rođena je 1995. godine. Završila je Školu likovnih umjetnosti u Splitu i Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, dobitnica je Rektorove nagrade te sudionica nekoliko skupnih izložbi i filmskih festivala. Kroz medije crteža, videa i animacije istražuje teme sjećanja, vremena, prolaznosti, traženja smisla i rastanka.