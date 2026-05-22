Za vikend Hrvatska postaje središte jedinstvenog nautičkog doživljaja – Međunarodna nenatjecateljska Life at Sea regata okuplja 120 sudionika iz cijele Europe

Od 23. do 30. svibnja, akvatorij dviju dalmatinskih županija, Zadarske i Šibensko - kninske, ugostit će prvu međunarodnu nenatjecateljsku regatu Life at Sea. Ovaj jedinstveni projekt Centra Ignacije na moru će okupiti 120 sudionika, a uz domaće posade, u ljepotama Jadrana uživat će i posade iz mnogih europskih zemalja.

Za razliku od klasičnih regata, Life at Sea stavlja naglasak na jedrenje, ekologiju i duhovnost, promovirajući Hrvatsku kao destinaciju vrhunskog nautičkog, ali i vjerskog turizma.

Flota od 14 jedrilica starta iz Marine Pirovac i plovit će rutom koja povezuje neke od najvrjednijih i najljepših prirodnih resursa Hrvatske: otok Žut, Nacionalni park Kornati, Dugi otok i Park prirode Telašćica. Službeni program na engleskom jeziku te sudjelovanje sudionika iz Velike Britanije, Irske, Slovačke, Italije, Poljske, Ukrajine, Francuske, Njemačke, Portugala i Srbije potvrđuju rastući međunarodni interes za ovakav selektivni oblik turističke ponude.

"Naša regata donosi jedinstveno iskustvo koje plovidbi daje dublji smisao. Činjenica da nam dolaze međunarodne posade pokazuje da je spoj nautike i duhovnosti kombinacija koju turisti danas traže. No, s jednakom strašću želimo i domaćim ljudima otkriti jednu sasvim novu dimenziju odmora na našem lijepom Jadranu", ističe Tvrtko Barun SJ, voditelj Centra Ignacije.

Osim promocije prirodnih ljepota, regata ima snažnu društveno odgovornu komponentu. Središnji događaj bit će ekološka akcija čišćenja u Parku prirode Telašćica, čime sudionici izravno doprinose očuvanju hrvatske obale. Program uključuje i edukaciju o održivosti inspiriranu enciklikom Laudato Si', posjet mjestu kornatske tragedije, iransko-hrvatsku večer poezije te upoznavanje lokalne kulture u Salima uz nastup klape Levanda.

Regatu organizira Centar Ignacije, organizacija koja spaja bogatu ignacijevsku tradiciju s potrebama suvremenog čovjeka, nudeći iskustva koja ostavljaju trag i nakon povratka na kopno.

Više informacija o regati i programu dostupno je na: www.lifeatsea.org