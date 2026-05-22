Šef splitskog SDP-a o Žnjanu: "Građani nisu milijunima platili betonsku pustinju, nego zelenu oazu"

Žnjan je trebao postati ponos Splita, moderna mediteranska oaza, mjesto susreta građana, rekreacije i odmora. Međutim, današnje stanje zelenih površina na ovom velikom gradskom projektu, prema riječima novopečenog predsjednika splitskog SDP-a Sandra Glumca, pokazuje ozbiljan problem nebrige i lošeg upravljanja javnim prostorom.

Umjesto najavljivane zelene oaze, Splićani danas, tvrdi Glumac, gledaju suhu travu, uvenule oleandre, osušene palme i ispucalu zemlju.

"Građani s pravom postavljaju pitanje kako je moguće da su se milijuni uložili u betonske projekte i promociju, a osnovno održavanje zelenila se zanemarilo", poručio je predsjednik splitskog SDP-a dr. Sandro Glumac.

"Nekada se s manje novca više brinulo o zelenilu"

Glumac posebno ističe kako je porazno to što se, prema njegovim riječima, nekada s daleko manje novca i skromnijom mehanizacijom vodilo više računa o gradskom zelenilu nego danas.

"Splićani pamte vremena kada su studenti sezonski radili i običnom gumom zalijevali zelene površine po gradu kako bi parkovi i stabla opstali tijekom ljetnih vrućina. Danas, u vremenu moderne infrastrukture, ispada da nismo sposobni organizirati ni osnovno održavanje", rekao je Glumac.

Dodaje kako građani, umjesto jasnih odgovora, dobivaju međusobna optuživanja, politička prepucavanja i izgovore.

"Žnjan ne smije već prvog ljeta podsjećati na Saharu"

Prema njegovim riječima, stanje na Žnjanu pokazuje veliku razliku između političkog marketinga i stvarnog upravljanja gradom.

"Žnjan kao projekt budućnosti Splita mora uključivati i odgovorno održavanje svakog stabla i svake zelene površine. Grad se ne mjeri samo velikim investicijama i skupim projektima, nego i sitnim svakodnevnim stvarima. Upravo u tim detaljima vidi se razlika između istinskog upravljanja gradom i pukog upravljanja dojmovima", istaknuo je Glumac.

Na kraju je poručio kako građani nisu platili prostor koji će se pretvoriti u zapuštenu površinu.

"Građani nisu milijunima platili betonsku pustinju, nego zelenu oazu za život, odmor i budućnost grada. Stoga ne dopustimo da Žnjan već prvog ljeta više podsjeća na Saharu nego na mediteransku oazu", zaključio je predsjednik splitskog SDP-a dr. Sandro Glumac.