PRVI U SPLITU Na Splitu 3 niknuo vrt koji se ne samo gleda, nego i miriše, dira i doživljava

Na Splitu 3 uređen je prvi senzorni vrt u Splitu, poseban prostor osmišljen tako da se priroda ne promatra samo pogledom, već doživljava svim osjetilima.

Riječ je o jedinstvenom zelenom kutku koji građanima omogućuje neposredno iskustvo mirisa, tekstura, boja i okusa mediteranskog bilja i voća. Posjetitelji će tako moći na interaktivan, edukativan i opuštajući način istraživati prirodu u samom srcu urbanog okruženja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mediteransko bilje, voćke i aromatični mirisi

U senzornom vrtu posađena su stabla eukaliptusa, gorke naranče, naranče, žižule, limuna, trešnje, višnje i magnolije, dok živicu čini šipak.

Prostor dodatno obogaćuju aromatične i jestive vrste poput rajčice, paprike, mente, origana, timijana, ružmarina, lavande i smilja. Upravo ta kombinacija mirisa, boja i tekstura čini vrt posebno zanimljivim za djecu, ali i za sve one koji žele predahnuti od gradske svakodnevice.

Vrt za djecu, odrasle i sve koji trebaju mir

Senzorni vrtovi poznati su po brojnim dobrobitima za psihofizičko zdravlje. Oni pružaju prostor za opuštanje, edukaciju i terapijsko djelovanje, a osobito su vrijedni za djecu koja kroz igru, dodir i istraživanje razvijaju osjetila te stvaraju snažniju povezanost s prirodom.

Novi senzorni vrt na Splitu 3 zamišljen je kao inkluzivan prostor susreta, učenja i boravka na otvorenom. To je mjesto koje potiče zajedništvo, kvalitetniji odnos prema okolišu i boravak u prirodi, bez potrebe za odlaskom izvan grada.

Apel građanima: Čuvajmo ovaj prostor

Kako bi vrt ostao uredno, sigurno i ugodno mjesto za sve generacije, građane se poziva da zajednički pridonesu njegovu očuvanju.

Posebno se mole vlasnici kućnih ljubimaca da ne uvode pse unutar senzornog vrta te da ne dopuštaju obavljanje nužde u njegovu prostoru. Na taj će način biljni sadržaji ostati očuvani i dostupni svim posjetiteljima.

Prvi splitski senzorni vrt već sada ima potencijal postati omiljeno mjesto za odmor, učenje i bijeg od gradske vreve — mali zeleni raj koji Splitu 3 daje potpuno novu dimenziju.