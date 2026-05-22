Žena mjesecima harala Splitom i Trogirom: Krala novčanike, provaljivala i dizala novac s kartica

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakinjom koju sumnjiče za više kaznenih djela protiv imovine i računalnih sustava počinjenih na području Splita i Trogira.

Kako je izvijestila policija, žena je osumnjičena da je od kraja prosinca 2025. do svibnja 2026. godine počinila tri kaznena djela krađe, tri teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare te jedno kazneno djelo računalne prijevare u pokušaju.

Uhićena je 20. svibnja na području Splita, nakon čega je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela predana pritvorskom nadzorniku.

Krala torbice, novčanike i bankovne kartice

Prema sumnjama policije, u više je navrata iz različitih objekata i prostora na području Splita otuđivala torbice, novčanike, novac, osobne dokumente, bankovne kartice, mobitele i druge predmete.

Policija navodi i da je u jednom slučaju na području Trogira zajedno s drugom osobom provalila u ugostiteljski objekt iz kojeg su otuđeni novac i drugi predmeti.

Osim toga, sumnjiči je se i za provale u ugostiteljske objekte na području Splita iz kojih je također krala novac i druge stvari.

Ukradenom karticom podizala novac i plaćala u trgovini

Istražitelji su utvrdili i da je iz jedne zdravstvene ustanove otuđila novčanik s dokumentima i bankovnim karticama, nakon čega je jednom od kartica podigla novac i obavila kupnju u trgovini.

U drugom slučaju pokušala je platiti artikle ranije ukradenom bankovnom karticom, no transakcija nije prošla jer je kartica u međuvremenu bila blokirana.