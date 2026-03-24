Close Menu

Tommy otvorio novi maximarket u Rovinju

1. ožujka 2026. trgovački lanac Tommy je otvorio novi maximarket u Rovinju, na adresi Obala palih  boraca NOR 15. 

Maximarket Tommy Rovinj je suvremeno opremljen, kako bi kupcima osigurali kvalitetan doživljaj  kupovine i primjerenu uslugu, te predstavlja novi unapređeni koncept Tommy prodajnih formata koji  donosi nove iskorake i nove funkcionalnosti prodajnog prostora, pri čemu je korištena najinovativnija i  najkvalitetnija oprema u segmentu maloprodaje. 

Površina korisnog prostora maximarketa premašuje 1.200 metara četvornih. 

Ponuda Tommy prodavaonica prepoznatljivo je kvalitetna i karakterizira je širok asortiman prehrambenih  i neprehrambenih proizvoda, uz stalnu brigu za kvalitetu robe koja je u ponudi. 

Posebna pozornost je usmjerena na odjele mesnice, gastronomije, voća i povrća, delikatese i pekarstva  sa dnevno svježom ponudom, u kojoj su pretežito zastupljeni hrvatski proizvodi i proizvođači. S ciljem osiguranja bolje funkcionalnosti prodajnog prostora, u maximarketu su potpuno  implementirane digitalne cijene kao bitan iskorak u primjeni novih tehnologija, a također su instalirane i 4 brze-samoposlužne blagajne, te je moderniziran i ubrzan proces prihvata ambalaže postavljanjem sustava za prihvat najnovije generacije. 

U cijeloj prodajnoj mreži Tommy-ja, a posebno u novo otvorenim prodavaonicama, nudi se niz dodatnih  usluga i pogodnosti za kupce. 

Otvaranjem ove poslovnice, osnažuje se lokalna prisutnost Tommyja na ovom području gdje je Tommy  prisutan niz godina kao priznat maloprodajni brand, prepoznat od domaćih kupaca kao i od brojnih  turističkih posjetitelja. 

Kao društveno odgovorna kompanija koja prepoznaje potrebe lokalne zajednice, a povodom otvorenja  nove Tommy prodavaonice u Istri, Tommy je donirao iznos od 3.000 € Specijalnoj bolnici za ortopediju i  rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno – s fokusom na Odjel za dječju rehabilitaciju. 

Tommy nastavlja s realizacijom razvojnih planova širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, čime pokazuje  usmjerenost prema dodatnom osnaživanju tržišne pozicije u hrvatskoj maloprodaji, s posebnim  naglaskom na područje Iste i Kvarnera. 

Tommy je bio i ostaje jedan od vodećih hrvatskih trgovačkih lanaca sa velikim razvojnim potencijalom. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0