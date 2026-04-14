Close Menu

Mame ponovno izabrale Tommy: nagrada za odjel delikatese i potvrda kvalitete

U Zagrebu je 12. ožujka 2026. održana svečana dodjela nagrada „Odabrale mame 2026“,  događaj koji okuplja vodeće brendove i prepoznaje proizvode i usluge koje su mame u  Hrvatskoj ocijenile najboljima, a među nagrađenima našao se i Tommy. 

Tommy je tom prilikom osvojio nagradu „Odabrale mame 2026/27“ u kategoriji najboljih  delikatesa, čime je dodatno potvrđena kvaliteta njegove ponude i snažno povjerenje kupaca.  Posebna vrijednost ove nagrade leži u činjenici da se temelji na stvarnim iskustvima  potrošača. Više od 6.500 mama iz cijele Hrvatske tijekom cijele godine sudjeluje u online  istraživanjima, ocjenjujući proizvode i usluge koje redovito ili povremeno koriste. Pri tome  vrednuju razinu zadovoljstva, kvalitetu, odnos cijene i vrijednosti te spremnost na preporuku  drugima.  

U konkurenciji brojnih brendova i proizvođača iz različitih sektora, Tommy je prepoznat kao  izbor kojem kupci vjeruju kada je riječ o kvaliteti i ponudi delikatesa.  

Ovo priznanje dolazi nakon što je Tommy već ranije nagrađen titulom „Odabrale mame  2025/2026“ u kategoriji internet trgovine hranom i pićem, čime je potvrđena njegova  posvećenost razvoju i unapređenju online usluga.  

Kontinuirano slušamo potrebe naših kupaca i prilagođavamo im našu ponudu. Upravo zato  ovakva priznanja doživljavamo kao dodatnu odgovornost da budemo još bolji. 

Fokus Tommyja ostaje na daljnjem razvoju kvalitetnog asortimana, posebno u segmentu  svježih i delikatesnih proizvoda, uz istovremeno unapređenje digitalnih kanala kupnje kako bi  kupcima pružili što jednostavnije i ugodnije iskustvo.  

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0