Mame ponovno izabrale Tommy: nagrada za odjel delikatese i potvrda kvalitete

U Zagrebu je 12. ožujka 2026. održana svečana dodjela nagrada „Odabrale mame 2026“, događaj koji okuplja vodeće brendove i prepoznaje proizvode i usluge koje su mame u Hrvatskoj ocijenile najboljima, a među nagrađenima našao se i Tommy.

Tommy je tom prilikom osvojio nagradu „Odabrale mame 2026/27“ u kategoriji najboljih delikatesa, čime je dodatno potvrđena kvaliteta njegove ponude i snažno povjerenje kupaca. Posebna vrijednost ove nagrade leži u činjenici da se temelji na stvarnim iskustvima potrošača. Više od 6.500 mama iz cijele Hrvatske tijekom cijele godine sudjeluje u online istraživanjima, ocjenjujući proizvode i usluge koje redovito ili povremeno koriste. Pri tome vrednuju razinu zadovoljstva, kvalitetu, odnos cijene i vrijednosti te spremnost na preporuku drugima.

U konkurenciji brojnih brendova i proizvođača iz različitih sektora, Tommy je prepoznat kao izbor kojem kupci vjeruju kada je riječ o kvaliteti i ponudi delikatesa.

Ovo priznanje dolazi nakon što je Tommy već ranije nagrađen titulom „Odabrale mame 2025/2026“ u kategoriji internet trgovine hranom i pićem, čime je potvrđena njegova posvećenost razvoju i unapređenju online usluga.

Kontinuirano slušamo potrebe naših kupaca i prilagođavamo im našu ponudu. Upravo zato ovakva priznanja doživljavamo kao dodatnu odgovornost da budemo još bolji.

Fokus Tommyja ostaje na daljnjem razvoju kvalitetnog asortimana, posebno u segmentu svježih i delikatesnih proizvoda, uz istovremeno unapređenje digitalnih kanala kupnje kako bi kupcima pružili što jednostavnije i ugodnije iskustvo.