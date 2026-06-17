Josip Marković je novi direktor Elektrodalmacije

Josip Marković novi je direktor HEP-ovog distribucijskog područja Elektrodalmacija Split. Na toj dužnosti naslijedio je Sašu Kraljevića, koji je prethodno obnašao funkciju direktora Elektrodalmacije Split.

- Saša Kraljević je do isteka mandata, 2. lipnja 2026. obavljao poslove direktora distribucijskog područja Elektrodalmacija Split u HEP ODS-u. Od 3. lipnja 2026. poslove direktora distribucijskog područja Elektrodalmacija Split obavlja Josip Marković, potvrdili su iz HEP-a za portal.hr.

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Na radna mjesta s posebnim ovlastima u društvima HEP grupe, u koja spadaju i direktori distribucijskih područja HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), imenovanja se provode sukladno Uputi o postupku izbora i imenovanja na radna mjesta s posebnim ovlastima u društvima HEP grupe, kazali su.

Karijera vezana za bankarstvo i financije

Marković je diplomirani ekonomist. Rođen je 1978. godine u Splitu, a životno i politički vezan je uz Solin. Profesionalnu karijeru gradio je u financijskom sektoru, gdje je radio na poslovima vezanima uz bankarstvo i financije, a potom karijeru nastavio u HEP-u.

U javnom i političkom životu Marković je aktivan niz godina. Član je HDZ-a i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Solin. Ranije je bio gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Solina, u kojem je djelovao kroz dva mandata. U radu solinskog Gradskog vijeća bio je vezan i uz teme gradskih financija, komunalne infrastrukture i lokalnih pitanja. Sudjelovao je i kao član radnih tijela, među ostalim u odborima povezanim sa statutarnim pitanjima te financijama i proračunom.

Marković je danas i županijski vijećnik Splitsko-dalmatinske županije iz redova HDZ-a. U Županijskoj skupštini obnaša dužnost predsjednika Odbora za financije, jednog od stalnih radnih tijela Skupštine.

Od 2020. godine Marković obnaša i funkciju predsjednika Nadzornog odbora Zračne luke Split.

Dolaskom na čelo Elektrodalmacije Split Marković preuzima jedno od važnijih distribucijskih područja HEP ODS-a u Dalmaciji, sustav koji ima značajnu ulogu u svakodnevnoj opskrbi građana i gospodarstva električnom energijom.