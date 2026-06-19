Novi eko kaos na pomolu u Splitu?! Mještani digli uzbunu, MO traži hitnu zabranu sporne lokacije na Perunu, evo detalja

Napušteni kamenolom Perun, smješten na granici Splita, Podstrane i Žrnovnice, već godinama je jedno od najosjetljivijih područja lokalne javnosti kada je riječ o prostornom planiranju i mogućem zbrinjavanju otpada.

Riječ je o prostoru koji je nakon završetka eksploatacije ostao u fazi sanacije, a u više navrata u javnosti su se pojavljivale informacije i neslužbene najave o njegovoj mogućoj prenamjeni u lokaciju za obradu i odlaganje građevinskog materijala. Takvi planovi izazivaju zabrinutost stanovnika okolnih naselja zbog mogućeg povećanja prometa, prašine, buke i dugoročnog utjecaja na okoliš i kvalitetu života.

Ranije smo pisali upozoravajući na mogućnost da bi Perun u budućnosti mogao postati prostor intenzivnih radova, drobilica i kamionskog prometa, što je dodatno potaknulo raspravu u lokalnoj zajednici o sudbini tog područja i njegovoj konačnoj namjeni.

"Perun nije mjesto za opad"

Upravo u tom kontekstu, Mjesni odbor Žrnovnica, odnosno njegova dopredsjednica Tanja Soldić, uputila je službeni zahtjev nadležnim institucijama, Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležnim ministarstvima s jasnim zahtjevom za izmjenu prostorno-planske dokumentacije i uklanjanje Peruna kao predviđene lokacije za zbrinjavanje i oporabu neopasnog građevinskog otpada.

Na Gradskom vijeću je predsjednik Vijeća MO Mario Lolić zatražio i pisani odgovor o svim planovima vezanim uz područje Peruna.

Naglašavaju da je njihov stav jasan: Perun je prirodna, povijesna i krajobrazna vrijednost Žrnovnice i Splita te se protivimo ikakvoj insinuaciji pretvaranja u zonu za odlaganje bezopasnog otpada. Brojni slučajevi u Hrvatskoj pokazali su da su se na pojedinim lokacijama, koje su bile predstavljane kao prostori za odlaganje „neopasnog" otpada, kasnije pojavili ozbiljni ekološki problemi, ilegalno odlaganje i kazneni postupci. Trenutno nemaju službenih obavijesti o takvim mogućnostima na Perunu, ali upravo zato žele djelovati na vrijeme i zaštititi stanovnike, rijeku Žrnovnicu i okoliš. PPUG Županije ističe:" Perun je predviđen za odlagalište bezopasnog otpada" i svaku takvu mogućnost tražimo da se anulira.

Od nadležnih traže sljedeće:

Prije svega, zahtijeva se pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije kako bi se područje Peruna izbrisalo iz odredbi koje ga definiraju kao lokaciju za zbrinjavanje i oporabu neopasnog građevinskog otpada.

Nadalje, traži se da se nakon završetka sanacije bivšeg eksploatacijskog polja prostor Peruna planira isključivo u funkciji javnog interesa, uz naglasak na očuvanje okoliša i poboljšanje kvalitete života stanovnika okolnih naselja.

Ujedno predlažu da se to područje dugoročno usmjeri prema sadržajima poput rekreacijskih, edukativnih, kulturnih i krajobraznih zona, umjesto industrijsko-komunalne namjene.

Posebno se inzistira i na tome da se u svim budućim postupcima odlučivanja osigura pravovremeno informiranje građana te njihovo aktivno uključivanje u proces planiranja prostora.

Na kraju, MO Žrnovnica upozorava kako očekuje žurno razmatranje zahtjeva te službeni odgovor nadležnih institucija, s obzirom na sve izraženije nezadovoljstvo lokalnog stanovništva i dugogodišnje kontroverze oko budućnosti područja Perun.

Naš stav je jasan: Perun je prirodna, povijesna i krajobrazna vrijednost Žrnovnice i Splita te se protivimo ikakvoj insinuaciji pretvaranja u zonu za odlaganje bezopasnog otpada. Brojni slučajevi u Hrvatskoj pokazali su da su se na pojedinim lokacijama, koje su bile predstavljane kao prostori za odlaganje „neopasnog" otpada, kasnije pojavili ozbiljni ekološki problemi, ilegalno odlaganje i kazneni postupci.

Trenutno nemamo službenih obavijesti o takvim mogućnostima na Perunu, ali upravo zato želimo djelovati na vrijeme i zaštititi naše stanovnike, rijeku Žrnovnicu i okoliš. PPUG Županije ističe:" Perun je predviđen za odlagalište bezopasnog otpada" i svaku takvu mogućnost tražimo da se anulira.

Čekamo očitovanje nadležnih institucija na zahtjev da se Perun trajno ukloni iz planova za gospodarenje otpadom i prenamijeni u prostor društvene, kulturne, rekreacijske i javne namjene na korist svih građana. Čuvajmo okoliš!