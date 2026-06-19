Kampanja u Splitu kreće žestoko: HDZ na Mejašima otkrio planove koji bi mogli promijeniti cijeli kvart!

Okupljanjem članova i simpatizera na Mejašima započela je kampanja za predstojeće kotarske izbore u najjačoj HDZ-ovoj utvrdi u Splitu. Događaju su nazočili gradonačelnik Tomislav Šuta i članovi predsjedništva stranke.

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Okupljenima se obratila predsjednica Temeljnog ogranka HDZ-a Mejaši Ivana Javorčić Rajčić, koja je istaknula kako će naglasak budućeg rada biti stavljen na projekte od ključne važnosti za daljnji razvoj kotara.

„Naš prioritet je izgradnja nove škole na Kili te sportskog centra na Vrboranu, projekata koje stanovnici Mejaša s pravom očekuju već dugi niz godina. Nastavit ćemo se snažno zalagati za njihovu realizaciju jer će odgovoriti na potrebe sve većeg broja stanovnika Mejaša i brojnih mladih obitelji koje ovdje žive“, poručila je Javorčić Rajčić.

Potporu navedenim projektima dao je i gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši kako su već poduzeti konkretni koraci prema njihovoj realizaciji.

„Za oba projekta izrađena je procjena vrijednosti zemljišta te se ide u smjeru njihove realizacije“, kazao je Šuta.