Drama na moru u Dalmaciji: Tijekom vuče madraca ozlijeđena maloljetna djevojčica

Policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa.

Incident se dogodio u petak, 12. lipnja 2026. godine oko 11 sati na moru u području Pakoštana, kada je 26-godišnjak upravljao gumenim čamcem s priključenim zračnim madracem za vuču, na kojem se nalazilo šest osoba.

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Tijekom vožnje nije se pridržavao propisa o sigurnosti plovidbe i pravila sigurnog upravljanja plovilom, uslijed čega je madrac naišao na val. U tom trenutku jedna osoba izgubila je ravnotežu, a prilikom nekontroliranog pada ozlijeđena je maloljetna djevojčica koja se također nalazila na madracu.

Ozlijeđenoj maloljetnoj državljanki Češke pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar, gdje su joj utvrđene lake tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 26-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru biti podnesena kaznena prijava.