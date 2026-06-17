Ministar o cijeni filma s Johnom Malkovichem: "Dobro smo prošli"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina gostovao je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada", gdje je govorio o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu, ali i o novom promotivnom filmu Hrvatske turističke zajednice u kojem glavnu ulogu ima John Malkovich.

Na početku je poručio kako Vlada kontinuirano pruža podršku Vatrenima te otkrio da se upravo vratio iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je posjetio hrvatski kamp.

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Imao sam priliku provesti dosta vremena s našim dečkima i mogu reći da su jako spremni, jako fokusirani i da rade ozbiljno. Osjeća se i jedna pozitivna nervoza. Jedva čekaju da zaigramo jer su druge reprezentacije već krenule s natjecanjem - rekao je Glavina.

Govoreći o novom promotivnom filmu Hrvatske turističke zajednice, osvrnuo se i na nagađanja o njegovoj cijeni.

Govori se o iznosu od oko 600 tisuća eura, a to je cijena cijelog projekta. Prošli smo jako dobro jer standardne cijene za projekt ove razine, s obzirom na ljude koji su sudjelovali i način na koji je napravljen, kreću se od milijun do milijun i pol eura pa naviše - kazao je.

Istaknuo je kako je najvažnije ono što će projekt donijeti Hrvatskoj.

Hrvatska je mala zemlja, pogotovo kada se uspoređujemo s konkurentima poput Španjolske, Italije, Francuske ili Grčke. Oni imaju znatno veće marketinške proračune i mogućnosti promocije. Zato moramo tražiti prilike da se istaknemo na poseban način i napravimo puno više s puno manje. Upravo smo to napravili ovim videom - poručio je.

Glavina smatra da se ne radi o klasičnoj turističkoj reklami.

Ovo nije promotivni spot. Ovo je pravi mali film u kojem smo željeli napraviti poveznicu između Hrvatske i ljudi koji imaju hrvatske korijene. Nije bilo dovoljno samo angažirati holivudsku zvijezdu. Inzistirao sam na tome da postoji stvarna povezanost s Hrvatskom i to smo dobili u gospodinu Malkovichu, kojemu je Hrvatska jako draga. Tu je i Pete Radovich, kreativni direktor i producent hrvatskih korijena - rekao je.

Dodao je kako vjeruje da će promotivni film ostvariti značajan međunarodni uspjeh.

Siguran sam da će osvojiti brojne nagrade i da ćemo dobiti upravo ono što smo željeli, veliku vidljivost. Posebno je važno da ćemo privući dodatnu pozornost na tržištima na kojima Hrvatska još nije dovoljno prepoznata i na kojima imamo prostor za daljnji rast, poput Sjedinjenih Američkih Država, Sjeverne i Južne Amerike te Azije - zaključio je ministar.