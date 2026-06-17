Nesreća na brzoj cesti Klis - Solin: Poznati prvi detalji

Jedno vozilo sudjelovalo je jutros oko 7:30 sati u prometnoj nesreći koja se dogodila na brzoj cesti Klis – Solin.

Prema informacijama iz policije, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji provode očevid kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

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Za sada nisu poznati detalji događaja ni uzrok nesreće. Više informacija očekuje se nakon završetka očevida.

Vozačima koji prometuju ovom dionicom savjetuje se dodatan oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije te uputa nadležnih službi.