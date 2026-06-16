Češko mjesto zavijeno u crno. Kapetan: "U takvim situacijama postoji i obveza takozvanog manevra posljednjeg spasa"

Češka javnost s velikom tugom i nevjericom prati tragediju koja se dogodila u Splitskim vratima, gdje su u sudaru katamarana i jedrilice poginula četiri češka državljanina. Nesreća je snažno odjeknula u češkim medijima, osobito zato što se radilo o ljudima koji su, prema riječima njihovih prijatelja i poznanika, godinama dolazili u Hrvatsku i bili iskusni zaljubljenici u more.

Češki mediji pišu da su među poginulima bili supružnici Jiřina i Petr iz mjesta Bolatice na Opavskom. Ondje je vijest o njihovoj smrti dočekana s nevjericom. Riječ je, navode češki mediji, o paru koji je volio more, planine i sport, a Hrvatska im je bila jedno od omiljenih odredišta. Na jedrenje su, prema svjedočanstvima njihovih prijatelja, dolazili godinama, često i dvaput godišnje.

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Bolatice zavijene u crno

“Bili su iskusni sportaši, voljeli su planine i more”, ispričao je jedan njihov prijatelj češkom Blesku. Dodao je da se do posljednjeg trenutka nadao kako je možda riječ o zabuni. “Stalno sam se nadao da to nisu oni”, kazao je potreseni prijatelj.

Tragedija je posebno pogodila Bolatice, mjesto iz kojeg su bile tri žrtve. Načelnik općine Herbert Pavera za češke medije rekao je da je riječ o golemom gubitku za obitelji poginulih, ali i za cijelu lokalnu zajednicu. U mjestu je, prema pisanju čeških medija, izvješena crna zastava.

No češki mediji ne zadržavaju se samo na ljudskoj tragediji. Sve više se otvara i pitanje sigurnosti plovidbe u Splitskim vratima, jednom od najprometnijih prolaza na Jadranu.

Kapetan upozorava na pravila na moru

Češki iROZHLAS razgovarao je s kapetanom duge plovidbe i instruktorom jedrenja Igorom Piňosom, koji je naglasio da se konačni zaključci ne mogu donositi prije kraja istrage, ali je upozorio na važna pravila izbjegavanja sudara na moru.

“U slučaju križanja vrijedi pravilo desne ruke”, rekao je Piňos za iROZHLAS. Prema njegovoj procjeni, na temelju zasad dostupnih snimki, prednost je “vjerojatno imao katamaran”, ali odmah dodaje da to ne oslobađa nijednu stranu odgovornosti za izbjegavanje sudara.

Posebno je istaknuo međunarodna pravila za sprječavanje sudara na moru. “I brod koji ima pravo prolaza mora učiniti sve da spriječi sudar”, rekao je Piňos, naglašavajući da u takvim situacijama postoji i obveza takozvanog manevra posljednjeg spasa.

Češki kapetan smatra da će hrvatske vlasti nakon ove tragedije vjerojatno pojačati nadzor nad jahtama i rekreativnim plovilima. “Sigurno će povećati nadzor nad jahtama. Više će kontrolirati alkohol”, rekao je Piňos za iROZHLAS. Dodao je i da bi se, prema njegovu mišljenju, trebao provjeriti i kapetan katamarana, jer je i veće plovilo, unatoč otežanom manevriranju, dužno pokušati izbjeći nesreću.

Hoće li se uvoditi morski koridori?

U češkim se tekstovima spominje i mogućnost uvođenja posebnih plovidbenih koridora u jako opterećenim morskim prolazima. Piňos takvu zonu opisuje kao svojevrsnu “virtualnu autocestu na moru”, u kojoj bi se promet odvijao odvojenim smjerovima. Ipak, dodaje da ne očekuje da bi se takva mjera lako uvela u Splitskim vratima jer bi zahtijevala složene promjene i unošenje novih pravila u pomorske karte.

“Takvih mjesta na Jadranu ima dosta”, rekao je češki kapetan, dodajući da se i u vrlo prometnim akvatorijima nesreće mogu izbjeći ako se poštuju pravila i dobra pomorska praksa. “Treba gledati oko sebe”, poručio je, koristeći izraz “good seamanship”, odnosno dobra pomorska praksa.

Istraga treba dati konačne odgovore

Češki mediji prenose i da je splitsko tužiteljstvo naložilo toksikološka vještačenja, a istražitelji prikupljaju podatke o kretanju plovila i dostupne zapise sustava za praćenje. Ključan dio istrage bit će i izvlačenje jedrilice, koja se nalazi na morskom dnu, na dubini većoj od 50 metara.

Na jedrilici se nalazilo osam čeških državljana. Četiri osobe su poginule, dok su četiri preživjele. Katamaran je u trenutku nesreće prevozio 118 putnika i sedam članova posade. Okolnosti jedne od najtežih pomorskih nesreća u novijoj hrvatskoj povijesti i dalje se utvrđuju.

Za češku javnost ova tragedija ima dodatnu težinu jer su poginuli ljudi koji su Hrvatsku poznavali i voljeli. Umjesto povratka s još jednog putovanja Jadranom, njihove obitelji i prijatelji sada se opraštaju od njih u tišini i nevjerici. Kako pišu češki mediji, u Bolaticama je zavladala duboka tuga, a prijatelji poginulih ponavljaju isto: bili su iskusni, oprezni i zaljubljeni u more.