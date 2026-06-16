Hajduk doznao prvog europskog suparnika: Bijeli kreću protiv slovačke Žiline

Hajduk je saznao ime prvog protivnika u europskoj sezoni. Splitski klub u prvom pretkolu Europske lige igrat će protiv slovačke Žiline. Prva utakmica igrat će se na Poljudu, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Prvi susreti prvog pretkola igraju se 9. srpnja, a uzvratne utakmice zakazane su za 16. srpnja.

Ždrijeb drugog pretkola već sutra

Hajduk će već sutra doznati i mogući nastavak europskog puta. Na rasporedu je ždrijeb drugog pretkola Europske lige, u kojem će Bijeli saznati s kojim se parom križaju u slučaju prolaska protiv Žiline. Utakmice drugog pretkola igrat će se 23. i 30. srpnja. Žilina je prošlu sezonu u slovačkom prvenstvu završila kao četvrtoplasirana momčad. Za prvakom Slovanom zaostala je 16 bodova, no sezonu je zaključila osvajanjem slovačkog kupa.

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Riječ je o klubu koji je kroz povijest sedam puta bio prvak Slovačke, dok je nacionalni kup osvojio dva puta.

Hajduk skuplji prema Transfermarktu

Prema procjenama Transfermarkta, vrijednost kadra Žiline iznosi 11,8 milijuna eura. S druge strane, Hajdukov kadar procijenjen je na 37 milijuna eura, što splitski klub čini osjetno vrijednijom momčadi uoči ovog dvoboja.