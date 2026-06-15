Lista je ogromna: Evo tko će sljedeća dva dana ostati bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
UTORAK, 16.6.
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Vele njive 27-70, Piske 1-6
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Hrvatskih iseljenika 2
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Mažuranićevo šetelište 47,49 i 53.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Kneza Mislava 1-24, Duplančića dvori 1-30, Petrićeva 1-15
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Mažuranićevo šetalište 10b i 10c.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Mažuranićevo šetalište 10 i 10a.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Mažuranićevo šetalište 17 i 19.
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Zakučac
Ulica: Zakučac
Očekivano trajanje:
07:00 - 12:00
Mjesto: Spužarevica, Ćulumi
Ulica: sve ulice
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Održavanje mreže srednjeg napona na dalekovodu DV 10(20)kV KLEK – BLACE
Ulica: Slivno-Ravno, Raba, Kremena, Duba, Komarna, Duboka, Repić, Radalj, Klek.
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
SRIJEDA, 17.6.
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Marcelina 12-14A, Put Malačke 25-334
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Lećevica
Ulica: Bez struje: Lećevica, Kladnjice, Divojevići, Čvrljevo
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Vranjic
Ulica: Pri sela kod broja 20
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Split
Ulica: Mažuraničevo šetalište 11,13
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Marcelina 12-14a, Put Malačke 25-34
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Trščanska 2,4,Mažuraničevo šetalište 15
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Mažuraničevo šetalište 37,39,41,43,45
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Stobreč
Očekivano trajanje:
08:30 - 10:30
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Marcelina 12-14a,Put Malačke 25-34
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Starčevićeva,Cesta Franje Tuđmana predio oko Baletne škole
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: Srinjine
Ulica: Poljičke kneževine
Očekivano trajanje:
08:00 - 17:00