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Jennifer Lopez izazvala lavinu komentara zbog fotografije iz Cannesa: "Skupi noge!"

Iako je 56-godišnja pjevačica i glumica poznata po odvažnim modnim izdanjima, ovoga puta najviše reakcija nije izazvala njezina oskudna haljina, nego poza u kojoj je pozirala

Jennifer Lopez ponovno se našla u središtu pozornosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz Cannesa koja je podijelila njezine pratitelje.

Iako je 56-godišnja pjevačica i glumica poznata po odvažnim modnim izdanjima, ovoga puta najviše reakcija nije izazvala njezina oskudna haljina, nego poza u kojoj je pozirala.

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Na fotografiji Lopez sjedi raširenih nogu, što su brojni korisnici društvenih mreža ocijenili neukusnim i neprimjerenim. Ubrzo nakon objave ispod fotografije pojavili su se brojni negativni komentari.

 

 
 
 
 
 
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Mnogi su njezinu pozu opisali kao "vulgarnu" i "pretjeranu", a pojedini pratitelji nisu skrivali svoje nezadovoljstvo.

"Zatvori noge!", glasio je jedan od komentara koji je privukao najviše pažnje.

Ipak, dio obožavatelja stao je u obranu slavne glazbenice, ističući da Jennifer Lopez već desetljećima njeguje samouvjeren i provokativan imidž te da bi svatko trebao imati pravo izražavati se na način koji želi.

 

 
 
 
 
 
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