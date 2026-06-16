Ana na Anu, zlato do zadnje boće: Hrvatsko prvenstvo u Tugarama donijelo pravu sportsku dramu

U Tugarama na SRC Dočine je održano prvenstvo Hrvatske za žene (seniorke) u raffa boćanju u disciplinama Precizno izbijanje i Par. Sportski entuzijasti zaduženi za razvoj raffa boćanja ispred nacionalnog saveza posebnu pažnju pridaju razvoju upravo ženskog raffa boćanja.

Obje discipline su odlučene posljednjom boćom. Precizno izbijanje je pripalo Nedi Čorić (BK Naklice), dok su srebro i broncu zaslužile Ana Juginović (Las Vegas) i Paola Stipić (BK Srinjine DB).

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Druga disciplina je ponudila istinsku sportsku bitku gdje je najprije Mia Totić Varkaš (BK Sv.Ilija) partijom života iznijela klupski Par sa Bernardom Milković do trećeg mjesta, da bi u finalu Paola i Ana Pivčević (BK Srinjine DB) izvukle iz svjetske prvakinje, Ana Juginović, najbolje što ima u svom repertoaru. Juginović je sa dva briljantna pogotka riješila tijesno finale te se zajedno sa Gabrijelom Maslov (BK Las Vegas) okitila zlatnim odličjem. Mlada juniorska reprezentativka Matea Mandić (BK Tugare) je osvojila dva četvrta mjesta.

Raffa boćanje je prije sedam godina krenulo u ligaško natjecanje i to bez žena na rosterima klubova. Druga sezona je bila debitantska za Juginović, koja je danas po mnogim mišljenjima najbolja svjetska igračica. Ne samo to nego je i prava ambasadorica raffa boćanja, zajedno sa Nedom, Paolom, Mateom i Miom. Naime, cure konstantno skautiraju pa onda i regrutiraju igračice balota u Dalmaciji koje pokazuju iznadprosječan nivo talenta. Najon toga ih uključuju u trenažne procese klubova, treniraju s njima te u konačnici izlaze s njima na prvenstva Hrvatske. Rezultat je dvoznamenkasti broj žena u raffa boćanju u 2026. godini i nada da će osim Nede Čorić, njih što više približiti svjetskom nivou igre.