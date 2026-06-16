Pasje vrućine na vidiku: Stiže nam fenska bura, temperature će u dijelu Dalmacije prijeći vrlo vrućih 35 stupnjeva

Ponedjeljak je donio poprilične temperaturne razlike između kontinenta i Jadrana. Primjerice, u Slavoniji niti najviše dnevne temperature nisu prelazile 20°C, a na Jadranu su lokalno bile blizu 30°C.

Posljednji tjedan kalendarskog ljeta donosi mahom stabilne vremenske prilike, ali i novo zatopljenje. Vrhunac visokih temperatura zraka očekuje nas u četvrtak kada će fenska bura u nekim dijelovima Dalmacije temperature zraka dignuti i malo iznad 35 stupnjeva Celzijusovih.

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Sunčano će biti i do kraja tjedna, ali uz malo niže temperature u odnosu na četvrtak

Danas nas očekuje djelomično sunčano vrijeme, ali će osobito popodne, uz prolazno povećan razvoj naoblake u dijelu Dalmatinske zagore i nad obalnim gorjem biti prolazno povećane naoblake uz mogućnost slabog i prolaznog grmljavinskog pljuska. Ujutro i navečer tiho ili uz slabu buru, danju slab do umjeren vjetar s jugozapada. Minimalne jutarnje temperature zraka od 12°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 21°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 27 do 31°C.

Pretežno sunčano i suho bit će u srijedu. Ujutro i navečer tiho ili uz burin, danju slab do umjeren vjetar sa zapada i jugozapada, jači u kanalima među otocima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 12°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 21°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 28 do 33°C.

Četvrtak donosi pretežno sunčano i suho vrijeme. Zapuhat će slaba do umjerena bura koja će malo ojačati prema kraju dana kada su mogući pojačani udari. Bura će imati fenski učinak pa će biti toplije. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 35°C, u dolini Neretve moguće i više.

Petak, subota i nedjelja donose stabilno vrijeme. Nebo će biti mahom vedro, a puhat će slab dnevni vjetar - noću burin, danju maestral. Bit će malo manje vruće u odnosu na četvrtak, većinom od 28 do 33°C u najtoplijem dijelu dana.