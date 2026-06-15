Počinju radovi na Mostinama: Očekuju se gužve i posebna regulacija prometa

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

"U srijedu 17.06.2026. planiramo započeti sa radovima na trasama Kanal Mostine i Vodovod Mostine.

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Zbog izvođenja radova i potpune obustave prometa na području zahvata, promet će se odvijati alternativnim pravcima. Budući da obilazne ceste ne raspolažu odgovarajućom širinom za preuzimanje povećanog prometnog opterećenja, tijekom trajanja radova moguće su poteškoće u odvijanju prometa, uključujući usporavanja i povremene zastoje.

Prometovanje je planirano obilaznim pravcima Bilice II-Tehnološki park Dračevac, naselje Dračevac, Karepovac-Put sv.Ižidora-Vrboran-Vukovarska ulica", kažu iz ViK-a.