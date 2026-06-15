Velike gužve na Sirobuji, vozači ponovno strpljivo mile prema izlazu iz Splita

Početak ljeta ponovno je donio velike prometne gužve na istočnom ulazu i izlazu iz Splita. Posebno je opterećeno područje Sirobuje, gdje se tijekom poslijepodnevnih sati stvaraju duge kolone vozila.

Pojačan promet nije iznenađenje za vozače koji svakodnevno prolaze ovom dionicom. Uz redovni povratak građana s posla, dodatno opterećenje stvaraju dolasci turista i povećan broj vozila na cestama tijekom ljetnih mjeseci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kolone se protežu u smjeru izlaza iz grada, a promet se odvija usporeno uz povremena zaustavljanja. Slična slika posljednjih se godina redovito može vidjeti čim počne turistička sezona, osobito u popodnevnim terminima kada se preklapaju lokalni promet i dolasci prema obali.

Vozačima se savjetuje dodatno strpljenje te, gdje je moguće, korištenje alternativnih prometnih pravaca kako bi izbjegli najopterećenije dionice. Trenutačno nema informacija o prometnim nesrećama ili drugim izvanrednim događajima koji bi uzrokovali zastoje, pa se gužve mogu pripisati pojačanom prometnom opterećenju karakterističnom za ovo doba godine.