Odvozio je 55.013 km za oboljele od raka, a sada diže cilj na nevjerojatnih 365.000 eura: "Ovo više nije samo vožnja"

Željan Rakela, splitski motoavanturist i pokretač projekta “120 – Bradata vožnja Extreme”, nakon 211 dana vožnje iza sebe ima 55.013 kilometara i 250.495 eura prikupljenih donacija. Sada cilj podiže još više — na 365.000 eura u 365 dana.

Do sada je kroz projekt prikupljeno 250.495 eura donacija, a do kraja akcije, koja završava 15. studenoga 2026., ostalo je još 64.987 kilometara i 154 dana. Upravo zato cilj se sada podiže: umjesto početnih 120.000 eura, nova ambicija je prikupiti 365.000 eura u 365 dana.

“Budućnost je zavoj ispred mene”

Tijekom posljednjih desetak tisuća kilometara, velikim dijelom odvoženih monotonim autocestama, vožnja je postala više od fizičkog izazova. Autor projekta opisuje kako je na motociklu često ulazio u gotovo meditativno stanje, promatrajući život kroz tri slike: budućnost kao zavoj koji tek dolazi, sadašnjost kao trenutak u kojem se dozira gas, kočnica i nagib motocikla, a prošlost kao pogled u retrovizor.

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Iz te vožnje izvukao je snažnu poruku: čovjek ne smije živjeti ni u strahu od budućnosti ni u teretu prošlosti. Ključ je u balansu, u sadašnjem trenutku i svijesti da je vrijeme jedini resurs koji se ne može nadoknaditi.

BMW MK Srbije vozi za Split: poruka koja nadilazi granice

Posebno snažan trenutak dogodio se kada se javio predsjednik BMW MK Srbije s namjerom da organiziraju vožnju podrške projektu “120 – Bradata vožnja Extreme”. Dana 20. lipnja 2026. vozit će od Zrenjanina preko Knića do Vlasotinca, prikupljajući sredstva za KBC Split, odnosno Županijsku ligu protiv raka Split.

Razlog inicijative je zahvala za deset godina pomoći dječjim vrtićima u Vlasotincu kroz Balkan Rally, ali i za pomoć koju je BMW MK Dalmacija pružao vozačima iz Srbije stradalima u prometnim nesrećama u Hrvatskoj, osobito na Jadranskoj magistrali.

“Projekt 120 je iznad podjela. To je projekt zajedništva. Projekt koji spaja, a ne razdvaja”, jedna je od najvažnijih poruka cijele vožnje.

Trenuci koji se ne zaboravljaju

Među najljepšim trenucima posljednjih 10.000 kilometara posebno se izdvaja Ride for Life 6, vožnja od Matulja do Splita. Unatoč iznimno lošem vremenu i kiši, na startu se pojavilo osamdesetak motorista. Iako se očekivalo oko 300 sudionika, prikupljeno je više od 25.000 eura donacija.

Posebno emotivan bio je i dolazak na Harley-Davidson party, na kojem je Siniša Varga najavio donaciju od 1.000 eura. No na kraju je uručeno čak 5.000 eura, što je snažna potvrda da humanost nadilazi marke motocikala, klubove i podjele.

Najdublje emocije izazvao je poziv Igora Akrapoviča, koji je želio osobno pomoći projektu. Umjesto dogovorene donacije od 1.000 eura, na kraju je uplatio ukupno 5.000 eura Županijskoj ligi protiv raka. Taj razgovor u autoru je probudio potrebu da nazove svoju majku Željanu, koja je preminula prije 23 godine.

“U jednom trenutku poželio sam podijeliti svoju sreću upravo s osobom koja bi se zbog mene najviše radovala”, poruka je koja najbolje opisuje koliko je ovo putovanje više od kilometara.

Najteži trenutak: izgubljenost na autocesti

Najteži trenutak dogodio se nakon gotovo 1.000 kilometara vožnje u jednom danu. U jednom trenutku potpuno se izgubio i nije znao vozi li prema Zagrebu ili Dubrovniku. Nekoliko minuta čekao je prometne znakove kako bi shvatio gdje se nalazi.

Stao je na benzinsku postaju, iako gorivo nije bilo problem. Trebalo mu je vrijeme da dođe sebi. Kako kaže, autocesta je najgora moguća kazna za svakog motorista, ali ovaj projekt nikada nije bio zamišljen kao putovanje zbog ugode, nego zbog cilja.

Tijelo trpi, ali projekt ide dalje

Nakon više od 55.000 kilometara osjeća ozbiljan psihički i fizički umor. Pojačali su se bolovi u leđima, trnjenje ruku i nogu te bolovi na mjestima starih lomova. Ima i zdravstvenih problema koje će morati riješiti operacijom nakon završetka projekta.

Ipak, odustajanja nema. Nakon vožnje kroz Srbiju više će se posvetiti samoj vožnji, dok će posljednji veliki događaj kojem će se posebno posvetiti biti 15. Balkan Rally, za koji vjeruje da će biti najveći i najbolji do sada.

Bumblebee se drži: “Stari ratnik je spreman ako zatreba”

Motocikl Bumblebee za sada se dobro drži. Od posljednjeg servisa prijeđeno je 13.000 kilometara, odnosno oko 3.000 više od predviđenog servisnog intervala. Motor radi dobro, iako zbog autoceste i visokih temperatura troši nešto više ulja.

Ponovno se pojavilo škripanje u prednjem ovjesu, no zasad se ne čini da je riječ o ozbiljnom kvaru. Ako Bumblebee ipak ne izdrži do kraja, spremna je zamjena – GSA s 433.333 kilometra na satu.

“Vi ste moje gorivo”

Na kraju poruka ostaje jasna: ovo je projekt humanosti, zajedništva i dobre volje. Cilj je sada 120.000 kilometara za 365.000 eura u 365 dana.

“Hvala svim dragim ljudima koji mi svakodnevno daju podršku, koji doniraju, prate projekt i vjeruju u njega. Vi ste moje gorivo, moj vjetar u leđa i razlog zbog kojeg svaki dan sjedam na motor i nastavljam dalje.”